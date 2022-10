Betis-Roma, gesto a sorpresa e tifosi impazziti: ecco il motivo

Nel corso di Betis Siviglia-Roma c’è stato un gesto a sorpresa che è diventato subito virale tra i tifosi giallorossi e non.

Dopo la vittoria contro l’Ajax, che ha portato la qualificazione agli ottavi di finale Champions League, il Napoli domenica sfiderà il Bologna di Thiago Motta. Gli azzurri dovranno stare attenti agli emiliani, visto che hanno bisogno di punti per risollevarsi in classifica. Una volta giocato contro i rossoblù, i partenopei sono attesi dal match contro la Roma di José Mourinho.

Proprio il club capitolino è impegnato in questi minuti nella prima giornata di ritorno della fase a gironi di Europa League. La Roma, infatti, sta giocando in trasferta contro il Betis Siviglia, il quale è passato in vantaggio nel primo tempo con la conclusione dalla distanza di Canales, aiutato dalla deviazione sfortunata di Ibanez.

La Roma, nonostante la rete subita, non si è persa d’animo, anzi. I giallorossi, infatti, sono riusciti a riportare il risultato in parità con la rete siglata da Andrea Belotti. Il gol è stato concesso dopo un lungo check del VAR per un presunto fuorigioco di Camara. Proprio in quei lunghi minuti di attesa c’è stato un gesto a sorpresa da parte di José Mourinho.

Betis-Roma, Mourinho anticipa la decisione del VAR sul gol di Belotti

Il tecnico portoghese, infatti, nel momento in cui il VAR valutava la posizione di Camara, è stato ripreso dalle telecamere mentre riguardava l’azione in panchina su un tablet di un suo assistente.

Una volta riviste le immagini, Mourinho si è subito alzato in piedi ed ha gridato: “E’ gol!!”. Questo gesto dell’allenatore della Roma è diventato subito virale sui social tra i tifosi giallorossi e non. L’esultanza del portoghese è un segno dell’importanza della gara contro il Betis, visto che, in ottica qualificazione, sarebbe fondamentale per la sua squadra non perdere.