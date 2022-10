Napoli in finale di Champions League, la previsione fa impazzire i tifosi

Il Napoli si gode il grande momento e, dopo aver vinto tutte le gare giocate fin qui in Champions League, è arrivata una previsione che fa impazzire i tifosi.

Il Napoli, dopo l’Ajax in Champions League, si sta preparando ad affrontare il Bologna in Serie A. La squadra di Luciano Spalletti non vuole perdere un entusiasmo che si sta sempre più consolidando. Proprio per questo motivo e per quanto mostrato in campo è arrivata una previsione che fa impazzire i tifosi.

Il Napoli si gode i giocatori che sono arrivati per ultimi e in punta di piedi, ma che stanno mostrando le loro enormi capacità. Giocatori che si sono aggiunti alle certezze già consolidate.

A suon di gol, quindi, il club partenopeo sta andando avanti in Italia e in Europa. Gol pesanti e che stanno facendo viaggiare un’intera squadra sull’onda dell’entusiasmo. A tal proposito, ha quindi parlato di quanto visto in Napoli-Ajax (e più in generale in questa stagione) il giornalista Riccardo Trevisani.

Napoli, senti Trevisani! La rivelazioni fa impazzire i tifosi: “Il 10 giugno sarò a Istanbul per la finale, chissà che…”

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Crc’, nella trasmissione ‘Si Gonfia La Rete’, Riccardo Trevisani ha parlato così del gruppo azzurro: “Quello a cui stiamo assistendo è qualcosa di incantevole dal punto di vista tecnico, tattico e della spettacolarità. Giocano con la stessa cattiveria che sia il Liverpool o la Cremonese”.

“Sanno di avere il gioco – ha aggiunto Trevisani – per poterlo fare. Spalletti è riuscito a spostare il livello di intensità della squadra due gradini sopra rispetto alle altre, il Napoli parte con 3 gol a partita. Siamo davanti a qualcosa di unico. Il girone non era semplice ma lo ha reso semplice il Napoli, con 12 punti e 17 gol in 4 partite”.

Ha poi concluso, affermando: “Ma quale italiana lo ha mai fatto? Abbiamo vinto tanto, si. Ma qui il Napoli sembra il Barcellona di Guardiola. Il 10 giugno sarò a Istanbul a fare la finale di Champions, chissà che non parta con il Napoli. Vincere la Champions è una questione di fortuna e tanti altri fattori, però il Napoli ha le carte in regola per arrivare in fondo ovunque“.