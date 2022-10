Sorpresa Napoli, gesto da applausi: è successo a Castel Volturno

Il Napoli scenderà in campo contro il Bologna al Maradona: ci sarà un ospite d’eccezione dopo quanto visto a Castel Volturno.

Il Napoli ha in programma, per questo pomeriggio alle ore 18.00, il match contro il Bologna. La squadra di Spalletti, quindi, scenderà in campo al Diego Armando Maradona. Ci sarà anche un ospite d’eccezione dopo quanto accaduto a Castel Volturno. Un gesto da applausi nei confronti del tecnico azzurro.

Il Napoli vuole continuare sul percorso intrapreso, tra Serie A e Champions League, in cui sta giocando come squadra compatta e motivata dall’entusiasmo. Oltre che dalla fiducia in se stessa.

La nuova sfida da dover affrontare è perciò quella contro il Bologna, che andrà in scena questo pomeriggio al Maradona. Registrato quasi un tutto esaurito nello stadio partenopeo. Un dato che dimostra quanto l’entusiasmo sia alle stelle. In tribuna, poi, ci sarà anche un ospite particolare. Ecco di chi si tratta.

Napoli-Bologna, Castori in tribuna per il match: il tecnico ha seguito gli allenamenti di Spalletti a Castel Volturno

Come riferito da ‘CalcioNapoli24.it’, durante gli allenamenti svolti dal Napoli con Luciano Spalletti a Castel Volturno è stato presente Fabrizio Castori insieme a tutto il suo staff. Il tecnico conosce molto bene il mister partenopeo, così come anche Giuntoli con cui ha un ottimo rapporto. L’obiettivo dell’ex Perugia è stato quello di aggiornarsi, guardando la preparazione e i segreti di una squadra che sta viaggiando su un’altra categoria in questa stagione.

Proprio per il gesto compiuto nei confronti di Spalletti e di tutta la sua squadra, allora, il Napoli ha deciso di lasciare un posto d’eccezione in tribuna al Maradona allo stesso Fabrizio Castori. Insieme a tutti i suoi collaboratori. Da Castel Volturno allo stadio azzurro in questa domenica di sole.