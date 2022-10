Napoli, Thiago Motta non ci sta e spiazza: “Sapete che potevamo fare?”

Dopo la sconfitta del suo Bologna contro il Napoli, Thiago Motta ha spiazzato un po’ tutti con alcune dichiarazioni.

Il Napoli continua a vincere. Gli azzurri, infatti, sono riusciti a vincere anche questa sera contro il Bologna di Thiago Motta con il risultato di 3-2. Tuttavia i partenopei hanno dovuto soffrire un bel po’ prima di riuscire a vincere.

Infatti, sono stati i rossoblù a passare per primi in vantaggio con la prima rete italiana siglata da Zirkzee al 41’. Il Napoli comunque non si è perso d’animo, visto che è riuscito a pareggiare con Juan Jesus appena tre minuti dopo la rete subita.

Il secondo tempo è cominciato con la rete siglata da Lozano che, però, viene subito raggiunta dal gol di Barrow, aiutato dal grave errore di Alex Meret. La rete decisiva è stata poi siglata da Osimhen, servito da un bellissimo assist di Kvaratskhelia. Il Napoli, anche se soffrendo, ha meritato il successo finale, ma Thiago Motta ha più di qualche rimpianto.

Napoli-Bologna, Thiago Motta spiazza: “Potevamo ottenre i tre punti”

L’allenatore del Bologna, infatti, ha analizzato così la gara del Maradona ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, ma non del risultato. Potevamo strappare un punto, ma anche tre. Questa prestazione ci dà consapevolezza su quello che possiamo fare”.

Thiago Motta ha poi concluso il suo intervento: “Svolta? Abbiamo disputato questa gara perché l’abbiamo preparata al meglio nel corso di questa settimana. Il Napoli è in forma, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari”.