La preoccupazione di Pioli dopo Verona-Milan: “Spero che succeda…”

Dopo il successo del suo Milan contro il Verona, Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Chelsea, il Milan ha dato subito una gran risposta in campionato. I rossoneri, infatti, hanno vinto questa sera contro il Verona di Bocchetti, subentrato in settimana al posto di Cioffi, con il risultato di 1-2.

Tuttavia, il Milan ha faticato un bel po’ prima di portare a casa i tre punti. La squadra di Stefano Pioli, infatti, è passata in vantaggio con l’autogol di Veloso, ma poi è stata raggiunta dalla deviazione di Gabbia sul tentativo di Gunter.

Il Verona ha continuato a far soffrire il Milan, visto la traversa colpita da Piccoli 56’. I rossoneri sono riusciti poi a segnare il gol vittoria con Sandro Tonali. Con questo successo, il team meneghino si è riportato al terzo posto a tre punti dal Napoli capolista. Nonostante la vittoria contro i veneti, Stefano Pioli ha in mente il recupero di tre calciatori importanti.

Milan, Pioli dopo il successo contro il Verona: “Spero di recuperare in settimana Maignan, Kjaer e De Ketelaere”

L’allenatore del Milan, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Se recupererò qualche giocatore a breve? Spero che succeda, perché giochiamo tanto e spesso si fa molto fatica a recuperare le energie mentali. Vediamo se in settimana rientreranno i vari Maignan, Kjaer e De Ketelaere”.

Stefano Pioli ha poi concluso il suo intervento: “Nonostante le difficoltà, siamo riusciti a vincere. Possiamo sfruttare questa settimana senza coppe per cercare di recuperare un po’. E’ stato un successo giusto nel momento giusto. Questi tre punti ci permetteranno di lavorare bene nei prossimi giorni”.