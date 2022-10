Napoli-Bologna, il gesto spiazza tutti: cosa è successo al Maradona

Al termine di Napoli-Bologna è andato in scena un gesto inatteso che ha visto protagonisti alcuni giocatori azzurri: ecco cosa è successo.

L’ennesima prova di maturità, superata non senza qualche brivido di troppo. Non sono infatti mancate le emozioni ieri sera, nel corso della sfida vinta dal Napoli ai danni del Bologna. Passati in svantaggio a causa della rete iniziale di Joshua Zirksee, gli azzurri non si sono persi d’animo reagendo nel migliore dei modi anche ad alcuni errori individuali che potevano costare gara nell’economia del match.

Il riferimento, inevitabilmente, è ad Alex Meret non perfetto nell’azione che ha permesso ai rossoblù di portarsi sul temporaneo 2-2. Il portiere, in particolare, ha calcolato male la traiettoria del tiro scagliato dalla distanza di Musa Barrow facendosi così scavalcare dal pallone. Un errore da matita rossa, il primo nella sua fin qui più che positiva stagione.

A scacciare i fantasmi ci ha poi pensato Victor Osimhen, entrato nel secondo tempo al posto di uno spento Giacomo Raspadori ed abile a sfruttare il passaggio filtrante di Khvicha Kvaratskhelia (l’ottavo assist per lui in 14 gare complessive). Proprio il nigeriano, al termine della gara, si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti di Meret.

Napoli, il bel gesto di Osimhen verso Meret

La punta subito dopo il fischio finale, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, si è diretta verso l’ex Spal dandogli un cinque e rincuorarlo. In seguito Meret, insieme alla squadra, si è diretto sotto la curva dei tifosi ricevendo soltanto applausi. Attestazioni di stima importanti per il calciatore su cui il Napoli, come testimoniato dal recente rinnovo del contratto, crede molto.

Archiviata la pratica Bologna, il club partenopeo a breve inizierà a preparare la prossima sfida di campionato in programma domenica sul campo della Roma. Un crocevia che si preannuncia complicato ma il tecnico Luciano Spalletti ha diversi motivi per sorridere. Quella azzurra, infatti, è una macchina da gol incontenibile che punta in alto. Ogni obiettivo è possibile.