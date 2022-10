“Mai vista una cosa simile”: Napoli, la rivelazione in diretta scatena i tifosi

Il Napoli si gode la vittoria ai danni del Bologna ed il rendimento monstre di uno suo tesserato: l’elogio fa esultare i tifosi azzurri.

Risveglio dolce oggi in casa Napoli, reduce dal successo ottenuto ai danni del Bologna. Per gli azzurri si tratta della decima vittoria consecutiva tra campionato (6) e Champions League. Un ruolino di marcia da sogno che conferma, una volta di più, la bontà del lavoro fatto dal club durante la sessione estiva del calciomercato. I nuovi acquisti infatti (ad eccezione di Tanguy Ndombele) hanno garantito nuova linfa alla rosa, rendendola ancora più competitiva.

In difesa, ad esempio, Kim Min-jae ha raccolto senza problemi il testimone lasciato da un mostro sacro come Kalidou Koulibaly fornendo anche un contributo inatteso in fase realizzattiva (2 reti). Buono pure l’impatto di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, che hanno sostituito al meglio Victor Osimhen nel periodo in cui il nigeriano è rimasto ai box per colpa dell’infortunio rimediato ad inizio settembre.

La maggior parte degli applausi sono andati però a Khvicha Kvaratskhelia, acquistato per soli 10 milioni dalla Dinamo Batumi ed ambientatosi subito al meglio nella città partenopea. Quantità e qualità costanti ed un bottino da stropicciarsi gli occhi: in 14 apparizioni 7 gol e 8 assist, l’ultimo dei quali decisivo ieri per battere i rossoblù. Numeri stellari che Riccardo Trevisani ha voluto sottolineare durante la trasmissione ‘Pressing’.

Napoli, Trevisani innamorato di Kvaratskhelia

Il noto giornalista ha speso parole al miele nei confronti del georgiano: “Fa un altro sport, non è umano. Fa un gol a partita o assist. Ed è bellissimo perché è normalissimo: non ha i capelli dritti, non ha i capelli biondi, non ha tatuaggi, non è pazzo, non protesta”. Il georgiano, poi, resta sempre tranquillo in campo nonostante i vari falli subiti. “Non litiga anche se viene menato ogni partita”.

Trevisani è poi andato avanti: “Nella storia del calcio non si è mai vista una cosa del genere, un giocatore che arriva per 10 milioni dalla Georgia e si impossessa del campionato italiano, del Napoli e della Champions”. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis gongola: quella piazzata ad agosto rischia di diventare una delle operazioni di mercato più inattese e clamorose degli ultimi anni.