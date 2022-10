“Purtroppo devo ammetterlo”: Fabian Ruiz e la confessione da Parigi

Fabian Ruiz ha dato il suo addio al Napoli con il mercato estivo per trasferirsi al PSG: adesso è arrivata anche una confessione da parte sua.

Fabian Ruiz si è trasferito al PSG, dicendo addio al Napoli, il 30 agosto 2022 per circa 20 milioni di euro. Una cessione che ha fatto molto parlare di sé e che si è prolungata nel corso dei giorni del mercato estivo. Adesso, lo spagnolo ha rilasciato della dichiarazioni molto precise. Questa la sua confessione.

Il Napoli, nel corso dell’estate da poco conclusa, ha dovuto far fronte a diversi importanti addii. Oltre quelli di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens, ha salutato infatti anche Fabian Ruiz.

Il centrocampista è volato in Francia, precisamente a Parigi, per vestire la maglia del Paris Saint-Germain. E proprio al termine del match giocato domenica dalla sua attuale squadra contro il Marsiglia, è arrivata anche la confessione da parte dell’ex azzurro.

Napoli, l’ex Fabian Ruiz ha confessato un retroscena sul suo arrivo al PSG: queste le sue parole

Al termine di PSG-Marsiglia, quindi Fabian Ruiz ha rivelato: “Sono molto contento della mia nuova avventura al PSG, anche se devo ammettere che l’inizio è stato difficile. Mi sono allenato da solo per un mese e ho dovuto trovare piano piano la forma fisica”. “Penso di averla trovata – ha aggiunto – visto che oggi ho giocato 90 minuti e mi sono sentito bene. Questa è la strada, questo è un grande club e bisogna continuare sempre così perché ci sono tanti giocatori bravi”.

Più nello specifico su quella che ormai è la sua ex squadra, Fabian ha affermato: “Ho un pezzo di Napoli nel mio cuore, voglio sempre il meglio per loro. Sono molto contento per il loro grande inizio, sono primi sia in Serie A sia in Champions. Ho amici là e voglio sempre il bene per loro“.