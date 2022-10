“Meglio di City e Bayern”: Napoli, il dato da urlo incorona Spalletti

Il Napoli in questa prima parte di stagione è un rullo compressore: totalizzati numeri superiori a quelli degli altri top club europei.

Un rullo compressone, che ha spazzato via tutti timori estivi di una larga fetta della tifoseria. La scelta, presa in estate dalla dirigenza insieme a Luciano Spalletti, di far partire numerosi senatori e di puntare forte su elementi poco conosciuti al grande pubblico si è rivelata quanto mai felice. A confermarlo sono i dati registrati dal Napoli in questo primo scorcio di stagione, sia in campionato che in Champions League.

In Serie A, ad esempio, gli azzurri sono primi in classifica a quota 26 punti frutto di 8 vittorie e 2 pareggi con 25 reti realizzate (miglior attacco del torneo) e 9 subite (terza difesa meno battuta). In Europa, invece, sono arrivate 4 vittorie in altrettante gare disputate che hanno consentito ai partenopei di conquistare la qualificazione al turno successivo con 2 turni di anticipo.

Un rendimento da sogno, al di là di ogni più rosea aspettativa. E non finisce qua. Sì, perché se si sommano tutti i gol realizzati dagli azzurri nelle 14 partite fin qui disputate si raggiunge il ragguardevole totale di 42. Un ammontare clamoroso, superiore perfino a quello totalizzato da corazzate del calibro del Bayern Monaco e del Manchester City.

Napoli, tutti i numeri di una stagione fin qui da sogno

Ma entriamo ancora più nel dettaglio. Il Napoli, come evidenziato oggi da ‘Repubblica’, in Champions è andato a segno 17 volte (media di 4.25 a gara), i bavaresi 12 e i Citizens 11. Un’ulteriore conferma della bontà del lavoro fatto negli scorsi mesi dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore Cristiano Giuntoli, abili a prendere calciatori già pronti ma con ancora ampi margini di crescita tecnica.

È il caso, ad esempio, di Khvicha Kvaratskhelia divenuto in poco tempo uno dei principali trascinatori della formazione di Spalletti. Alcune squadre della Premier League hanno iniziato a seguirlo tuttavia il Napoli a breve provvederà a blindarlo, mettendo sul piatto un rinnovo fino al 2028 con conseguente adeguamento dell’ingaggio. Le voci di mercato non spaventano, i tifosi possono stare tranquilli. Kvaratskhelia è destinato ad essere per molto tempo uno dei protagonisti del nuovo Napoli.