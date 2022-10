Napoli, succede prima della Roma: comunicato ufficiale del club

Il Napoli oggi si è allenato mettendo nel mirino la Roma. Il tecnico Spalletti, nell’occasione, dovrà fare a meno di due colonne portanti.

Giornata di lavoro per il Napoli, che nella mattinata odierna si è ritrovato al centro sportivo di Castel Volturno al fine di preparare la prossima sfida contro la Roma in programma domenica. La squadra, sotto lo sguardo attento di Luciano Spalletti, ha svolto alcune esercitazioni finalizzate a migliorare la gestione del pallone in fase di impostazione. In seguito, ha disputato una partita a campo ridotto.

Alla seduta ha preso parte l’intera rosa, ad eccezione di Amir Rrahmani e André Zambo Anguissa entrambi ai box per colpa degli infortuni rimediati nei giorni scorsi. Il difensore, fermato da una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra, ha svolto terapie seguendo il programma di recupero elaborato dallo staff medico. Leggermente migliori, invece, le condizioni del centrocampista.

Il camerunese, stando a quanto riportato nel report pubblicato nel sito della società partenopea, si è allenato a parte tuttavia molto difficilmente riuscirà ad essere convocato per il big match dell’undicesima giornata della Serie A. L’elongazione del semitendinoso della coscia, subita in occasione della gara vinta ai danni dell’Ajax, va infatti gestita con cautela ed il club non intende affrettare i tempi.

Napoli, le ultime sulle condizioni di Rrahmani e Anguissa

Spalletti spera di riaverlo presto a disposizione, alla luce del suo ottimo rendimento e del bottino fin qui totalizzato (3 reti e 5 assist in 13 apparizioni complessive). Intanto, però, ha iniziato a valutare possibili alternative. A prendere il posto di Anguissa sarà il vincitore del ballottaggio che vede protagonisti Tanguy Ndombele e Diego Demme, con il francese ex Tottenham leggermente in vantaggio.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, ci penserà Juan Jesus a sostituire Rrahmani. Il brasiliano si è ben disimpegnato domenica contro il Bologna, togliendosi pure lo sfizio di realizzare la rete che ha avviato la rimonta azzurra. Salvo sorprese, sarà quindi lui a fare coppia con Kim Min-jae. Il Napoli si prepara alla sfida dell’Olimpico, a Spalletti il compito di schierare la migliore formazione possibile.