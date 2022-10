Atalanta, manna in arrivo per Gasperini: salti di gioia per la Dea

L’Atalanta si prepara ad affrontare la Lazio e in vista del match c’è anche una buona notizia per Gasperini: ecco le ultime novità.

L’Atalanta si prepara ad ospitare, al Gewiss Stadium, la Lazio. Gli uomini di Maurizio Sarri non avranno a disposizione Ciro Immobile, mentre per la squadra di Gian Piero Gasperini ci sono buone nuove in vista. Queste le novità sulle condizioni dell’attaccante.

L’Atalanta scenderà, quindi, in campo contro la Lazio nel pomeriggio di domenica 23 ottobre alle ore 18:00. Manca perciò poco alla sfida tra due squadre che quest’anno stanno stupendo. Anche se per i biancocelesti pesa, e non poco, la tegola Immobile.

D’altro canto, invece, ci sono buone notizie in vista per la Dea e per il suo allenatore Gasperini. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Duvan Zapata rassicurano i nerazzurri. È successo nell’amichevole contro il Ponte San Pietro, squadra di Serie D.

Atalanta, si rivede Zapata: segnali incoraggianti per Gasperini e per la Dea dopo l’infortunio

A fare il punto della situazione infortuni in casa Atalanta è stata l’agenzia ‘ANSA’: “Musso, con una mascherina protettiva dopo la frattura allo zigomo rimediata con la Roma il 18 settembre, e Djimsiti, già convocato col Sassuolo e guarito dalla frattura al perone sinistro, hanno giocato titolari”.

“A differenza loro, l’altro ex lungo degente, Duvan Zapata è subentrato nell’intervallo a Hojlund, autore di una tripletta”. Ai gol di quest’ultimo si sono aggiunti quelli di Pasalic e Lookman. Si intravede quindi la luce infondo al tunnel, con il rientro dell’attaccante che si avvicina ad essere al 100% della condizione. Segnali incoraggianti dunque in vista della gara contro la Lazio.