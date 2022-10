Juventus, doccia fredda per i tifosi: l’annuncio di Allegri è definitivo

Nel giorno della vigilia del match tra la sua Juvenus e l’Empoli, Allegri ha dato un annuncio che ha ‘gelato’ i tifosi bianconeri.

La Juventus, dopo il ko netto contro il Maccabi in Champions League, ha dato una bella risposta con il successo nel derby contro il Torino di Ivan Juric. Con i granata dapunto di vista del gioco non sono stati fatti dei passi in avanti, ma gli uomini di Massimiliano Allegri hanno comunque mostrato una gran voglia di ottenere i tre punti.

Dopo il successo contro il Torino, per la Juventus è comunque già tempo di campionato. La ‘Vecchia Signora’, infatti, domani sera scenderà in campo all’Allianz Stadium per sfidare l’Empoli di Zanetti. I bianconeri hanno l’obbligo di vincere sia per cercare di recuperare in classifica che per dare un ulteriore segnale di ripresa.

Lo stesso Massimiliano Allegri ha ribadito in conferenza stampa l’importanza della gara contro l’Empoli: “Per rendere importante il successo contro il Toro, anche se non sarà semplice, dobbiamo vincere domani”. Tuttavia, oltre alla volontà di battere i toscani, ha dato anche un annuncio che non ha fatto piacere a tutti i tifosi bianconeri.

Juventus, l’annuncio di Allegri: “Pogba e Chiesa non sono a disposizione”

L’allenatore della Juventus, infatti, ha confermato che contro l’Empoli non ci sarà né Chiesa né Pogba: “Dobbiamo vedere le cose reali, non li abbiamo in questo momento. Paul si è allenato molto parzialmente con il resto della squadra, mentre Chiesa sabato giocherà una gara amichevole per verificare la sua tenuta. Evitate di scrivere che sono a disposizione, perché non lo sono “.

Allegri ha poi continuato il suo intervento: “La squadra sta meglio, anche grazie alla vittoria contro il Torino. Più vinciamo e più stiamo meglio. Paredes titolare? Devo valutare se giocare ancora con McKennie, Locatelli e Rabiot o cambiare qualcosa. Bonucci? E’ il capitano e come tutti gli altri deve essere gestito. Lui è sempre importante, anche quando non gioca. Leo è un uomo responsabile, è un valore aggiunto”