Rivoluzione Juventus, salti di gioia per Allegri: arriva la svolta

Positivo il clima in casa Juventus, alla vigilia della sfida contro l’Empoli: le notizie tanto attese da Allegri e dai tifosi sono arrivate.

La vittoria nel derby come primo passo per risalire e allontanare le voci riguardanti un possibile divorzio da Massimiliano Allegri. Adesso la Juventus, per dimostrare di essere realmente uscita dalle secche, dopo il Torino dovrà cercare di battere pure l’Empoli. Sfida complicata (i toscani nell’ultimo turno hanno battuto il Monza reduce da 3 successi di fila) tuttavia l’umore alla Continassa è buono, merito anche delle due buone notizie che il tecnico ha ricevuto in queste ore.

Il ritorno di Paul Pogba e Federico Chiesa, infatti, appare imminente. Il francese ha ormai smaltito del tutto i postumi dell’operazione svolta ad inizio settembre ed ha cerchiato in rosso una data nel calendario: 25 ottobre. Ovvero il giorno in cui si terrà la fondamentale gara di Champions League sul campo del Benfica. Per alimentare le speranze di qualificazione alla fase successiva i bianconeri dovranno necessariamente vincere ed il centrocampo intende dare il proprio contributo alla causa.

Più vicino invece il rientro dell’ex Fiorentina, la cui ultima presenza in campo risale al 9 gennaio. La rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, rimediata contro la Roma, in questi mesi lo ha costretto a restare ai box ma ora il suo recupero è completo. Il giocatore scalpita, con Allegri che sta valutando l’idea di inserire anche il suo nome nella lista dei convocati per la sfida in programma all’Allianz Stadium.

Una decisione che consentirebbe a Chiesa di tornare a respirare il clima di un match ufficiale ed essere di nuovo un componente attivo della rosa. La prudenza in questo caso, come riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, è massima tuttavia non è nemmeno da escludere un suo impiego nei minuti conclusivi della partita.

Rientri di fondamentale importanza per la Juventus, proprio nel momento di maggiore bisogno. Il cammino, in questa prima parte di stagione, è stato complicato e ricco di delusioni ma con Chiesa e Pogba nel motore i tifosi possono ricominciare a sognare. Un passo alla volta, però. Intanto servirà piazzare il bis in campionato contro l’Empoli. Alle altre sfide ci si penserà di volta in volta.