Juventus-Empoli, ancora problemi per Allegri: è successo allo Stadium

La Juventus sta giocando in questi minuti contro l’Empoli, ma per Allegri il match non è iniziato nel migliore dei modi.

Dopo il ko incredibile in Champions League contro il Maccabi Haifa, la Juventus, anche se non giocando una gran partita, ha saputo reagire con il successo nel derby contro il Torino guidato da Ivan Juric.

Per dare continuità alla vittoria contro il Torino, la ‘Vecchia Signora’ ha l’obbligo di vincere questa sera contro l’Empoli di Zanetti. I bianconeri, infatti, stanno giocando in questi minuti all’Allianz Stadium contro i toscani.

Il risultato è sull’1-0 per la Juventus, la quale ha sbloccato il match all’8’ con Kean. Lo stesso centravanti ha avuto anche un altro paio di occasioni per segnare la propria doppietta personale, ma l’Empoli non è stato fermo a guidare. I toscani, infatti, sono stati pericolosi sia con Destro che con Parisi. Nonostante la rete di vantaggio, per Allegri bisogna registrare alcuni problemi.

Fischi per Allegri prima di Juventus-Empoli

Come riportato da ‘Nicolò Schira’ su ‘Twitter’, infatti, i tifosi presenti questa sera all’Allianz Stadium hanno fischiato il tecnico toscano nel momento in cui lo speaker dell’impianto piemontese ha annunciato il suo nome. Tuttavia i fischi non si sono fermati a Massimiliano Allegri.

Di fatto, c’è stato qualche fischio anche per i giocatori della ‘Vecchia Signora’. I sostenitori, oltre al vantaggio, vogliono una squadra che giochi il pallone con più velocità. I tifosi della Juventus, infatti, sono stanchi di vedere la propria squadra del cuore giocare un calcio ‘lento e noioso’ e sperano che questa sera cambi qualcosa.