Juventus-Empoli, tifosi sorpresi: “Cosa sta succedendo”

La Juventus sta giocando in questi minuti contro l’Empoli di Zanetti, ma bisogna registrare una grossa sorpresa per i tifosi.

Dopo la vittoria nel derby contro il Torino, la Juventus sta giocando in questi minuti contro l’Empoli. I bianconeri, consapevoli di essere obbligati a vincere, partono subito all’attacco e trovano la rete del vantaggio all’8’ con Moise Kean.

L’attaccante italiano, che non segnava dallo scorso aprile, va vicino alla doppietta personale, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato. Dopo un minuto, Mattia Destro va a vicino alla rete del pareggio con un conclusione che viene respinta da Szczesny.

Nella ripresa, dopo qualche tentativo dell’Empoli, la Juventus segna la seconda rete della serata, questa volta con McKennie. Proprio la rete dell’americano è stata accolta dai tifosi della ‘Vecchia Signora’ con grandissima sorpresa.

Juventus-Empoli, i tifosi bianconeri sorpresi dai gol di Kean e McKennie

McKennie, infatti, prima di segnare, è stato preso di mira dai sostenitori juventini per la sua prestazione. I tifosi bianconeri, oltre per la rete dell’americano, non possono credere ai propri occhi anche per la rete siglata da Kean, mostrando la loro incredulità su ‘Twitter’: “Cosa sta succedendo?!!”.

Dopo il secondo gol, la gara per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, infatti, sfruttando anche gli spazi lasciati dall’Empoli, stanno avendo molte occasioni per segnare il terzo gol che chiuderebbe definitivamente la partita dell’Allianz Stadium. La Juventus vuole ottenere assolutamente questi tre punti, anche per preparare al meglio la gara di Champions League contro il Benfica.