“Può già raggiungere Insigne!”: Napoli, Kvara spiazza ancora tutti

Domani contro la Roma, Kvaratskhelia domani può raggiungere un giocatore che ha fatto la storia del Napoli: Lorenzo Insigne.

Dopo il successo di domenica scorsa contro il Bologna, il Napoli di Luciano Spalletti è ora atteso da un esame davvero ostico. Gli azzurri, infatti, sfideranno domani sera all’Olimpico la Roma di José Mourinho.

Quello di domani sarà uno scontro diretto, visto che i capitolini hanno appena 4 punti di svantaggio rispetto agli azzurri. Lo stesso Luciano Spalletti, nella classifica conferenza stampa di presentazione del match, ha ribadito le difficoltà che domani la sua squadra potrebbe affrontare.

Il tecnico toscano, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Troveremo una squadra forte, ci sarà uno stadio pieno ma la squadra ha già dimostrato di saper reggere queste situazioni. Cosa posso dire su Kvaratskhelia? E’ disposto ad assorbire qualsiasi cosa. Trovate voi la via di mezzo per questo giocatore che, comunque, non si farà influenzare”. Proprio il georgiano è tra i più attesi domani sera, anche per una particolare statistica.

Napoli, Kvaratskhelia può raggiungere Insigne per il record di assist consecutivi

Kvaratskhelia, infatti, nel match di domani contro la Roma potrebbe eguagliare Lorenzo Insigne in uno record specifico. A riportare questa statistica è stata ‘OptaPaolo’: “Il calciatore georgiano può già raggiungere Insigne nel primato di fornire assist vincenti in cinque gare di fila in tutte le competizioni”.

Questo record rappresenterebbe solo l’ennesimo incredibile dato dell’inizio stagione di Kvaratskhelia. Lo stesso José Mourinho ha riempito di elogi l’ex calciatore della Dinamo Batumi: “Il Napoli è stato bravo a prenderlo, è un grande giocatore”.