Roma, pioggia di milioni per Friedkin: tifosi sempre più entusiasti

Sempre più roseo in futuro della Roma. I Friedkin hanno deciso di investire ancora nel club: pioggia di fondi in arrivo, sorride Mourinho.

Da quando sono arrivati a Roma acquisendo le quote di maggioranza della società, la crescita è stata costante. Sotto tutti i punti di vista. La conquista della Conference League, per i Friedkin, rappresenta soltanto il primo di una serie di passi in avanti volti a rendere il club una potenza del calcio globale ed una meta attraente per i top player. Uno sviluppo coerente con le strategie di mercato, studiato nei minimi dettagli.

Dopo alcuni anni di assestamento impreziositi dal trionfo in Europa nella scorsa stagione, la società in estate ha iniziato a muoversi in maniera concreta portando nella capitale elementi del calibro di Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum e Andrea Belotti. Gli ingaggi in questione, almeno fin qui, non hanno prodotto del tutto i risultati sperati (i primi due causa infortunio torneranno soltanto nel 2023, l’ex Toro non si è ambientato ancora del tutto) ma è innegabile la voglia da parte degli americani di investire e portare la squadra ad alti livelli.

Al tempo stesso, la dirigenza ha provveduto a tagliare i calciatori ritenuti non più funzionali al progetto giallorosso. Il piano di potenziamento dell’organico proseguirà poi nelle prossime sessioni di mercato. Intanto i Friedkin, in queste ore, hanno dato il via libera ad un’operazione di natura finanziaria che, di certo, non potrà che far sorridere i tifosi e rendere roseo il futuro del club.

Roma, i Friedkin investono ancora nel club: le cifre

Gli imprenditori statunitensi, stando a quanto si legge nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, hanno deciso di investire altri 100 milioni nel risanamento della Roma: in particolare, sarà rimborsato un bond da 275 ed “emesso uno da 175 a tassi migliori”. L’obiettivo? Quello di abbattere il debito accumulato negli scorsi anni dalla società e renderla sempre più sostenibile.

Una formula, questa, che la UEFA sta dimostrando di gradire molto. Un ulteriore mattone per costruire un futuro vincente. Intanto, però, c’è un presente da vivere. Domenica sera è in programma la sfida contro il Napoli primo in classifica ed attualmente imbattuto. Per portare a casa i tre punti servirà un’impresa ma Mourinho non teme nulla. Il piano anti-Kvaratskhelia è pronto.