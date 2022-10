Napoli, può succedere quello che tutti i tifosi non vogliono

Il Napoli giocherà questa sera contro la Roma, ma in queste ore i tifosi partenopei temono di perdere un loro beniamino.

Dopo il successo di domenica scorsa contro il Bologna di Thiago Motta, il Napoli è atteso questa sera da una gara che potrà dire molto sulle prosieguo della stagione. Gli azzurri, infatti, sfideranno all’Olimpico la Roma di José Mourinho.

Quello di questa sera è sicuramente uno scontro diretto, visto che i capitolini hanno solo 4 punti di distacco dal Napoli. Entrambe le squadre dovranno cercare di rispondere alle vittorie di Juve, Milan ed Inter, anche se non sarà per nulla facile strappare dei punti al proprio avversario.

Tra i calciatori più attesi nel match di questa sera bisogna inserire sicuramente Kvaratskhelia. Lo stesso Mourinho ha riempito in conferenza stampa il calciatore georgiano: “E’ un grande giocatore, è stato bravo il Napoli a prenderlo”. Tuttavia il club partenopeo deve stare attento ad alcune indiscrezioni di mercato che riguardano proprio l’ex Dinamo Batumi.

Napoli, i tifosi azzurri hanno paura: Manchester City su Kvaratskhelia

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, infatti, anche il Manchester City di Guardiola ha messo gli occhi su Kvaratskhelia. Il club inglese sarebbe pronto a sferrare l’attacco per portarlo in Inghilterra l’estate prossima.

Il Napoli, intanto, è al lavoro per rinnovare il contratto del georgiano, che sarebbe ‘intrigato’ dagli interessi di squadre straniere così importanti. De Laurentiis vorrebbe inserire una clausola di 75 milioni di euro per cercare di allontanare eventuali offerte dei top club europei. La società partenopea, ovviamente, farà di tutto per far restare ancora in azzurro l’ex Dinamo Batumi, raddoppiando anche il suo attutale stipendio.