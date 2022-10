Come il Napoli, non succedeva da un secolo: ma i tifosi si disperano

Momento difficile per il club di Serie A, con l’incubo dei risultati in trasferta che inizia a pesare sulle spalle dell’allenatore: i numeri registrati e il parallelismo con il Napoli.

La Serie A procede in questa 11^ giornata della stagione 2022/23. Ma alcuni risultati pesano più di altri. Un club in particolare sta infatti vivendo un momento sicuramente non semplice. I numeri registrati fin qui in queste settimane creano un parallelismo proprio con il Napoli.

La Serie A sta andando questo weekend in scena con l’11^ giornata. In campo sono già scese Juventus, Milan e Inter rispettivamente contro Empoli, Monza e Fiorentina.

Ma non solo. Perché nel primo pomeriggio di ieri ha giocato anche la Salernitana di Davide Nicola in casa propria, ospitando lo Spezia di Luca Gotti. Proprio quest’ultima è una squadra sta vivendo un periodo sicuramente non semplice, come i numeri e la classifica testimoniano.

Spezia, momento particolare per Gotti: i numeri in trasferta non fanno dormire sonni tranquilli

In questa undicesima giornata di Serie A, ancora una volta, lo Spezia cade in trasferta allo Stadio Arechi contro la Salernitana. A decretare la vittoria per i padroni di casa è stato l’unico gol del match, che ha portato la firma di Pasquale Mazzocchi. Il momento per gli uomini di Luca Gotti non è perciò affatto semplice.

A pesare maggiormente sulla classifica, in cui lo Spezia è 15esimo con 9 punti, sono le trasferte. Su sei gare giocate fuori casa in campionato sono arrivate sei sconfitte. Il club ligure, tra le altre cose, non ha segnato neppure un gol in nessuno di questi match.

Dato questo che sorprende se si guarda invece alle partite giocate in casa. Dal momento che all’Alberto Picco il gruppo affidato a Gotti non ha mai perso. Ha vinto tre volte e pareggiato due. Ma al tempo stesso un dato che stupisce anche perché crea un parallelismo con il club partenopeo, come riferito da ‘Goal’: “Con il risultato dell’Arechi, i bianconeri eguagliano il record del Napoli 1939/40, con le prime 6 trasferte perse“.