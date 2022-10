“Fu molto vicino al Napoli…”: Calciomercato, rivelazione in diretta

Il Napoli giocherà domani contro la Roma, ma in queste ore c’è stata un’importante rivelazione in sede di calciomercato.

Il Napoli domani dovrà affrontare un duro ostacolo. Gli azzurri, infatti, domani sfideranno all’Olimpico la Roma di José Mourinho. Anche lo stesso Luciano Spalletti è consapevole delle difficoltà che la sua squadra potrebbe trovare nel match contro i giallorossi.

Il tecnico toscano, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni nella classica conferenza stampa di presentazione della gara: “Domani avremo di fronte una squadra forte, con uno stadio pieno ma i ragazzi hanno già affrontato delle gare così”.

Spalletti ha poi confermato l’assenza di Anguissa: “Non è corretto rischiarlo, può essere anche una mancanza di fiducia per chi ha dimostrato di essere all’altezza”. Tuttavia, oltre al match di domani contro la Roma, in casa Napoli in queste ore c’è stata una rivelazione molto importante in sede di calciomercato.

Calciomercato, la rivelazione di Andrea Carnevale: “Delofeu fu molto vicino al Napoli la scorsa estate”

Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese ed ex giocatore partenopeo, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Kiss Kiss Napoli: “Deulofeu poteva giocare con la maglia azzurra? Non mi occupo del mercato, ma posso dire che la scorsa estate fu molto vicino al Napoli”.

L’ex calciatore ha poi concluso il suo intervento: “Poi non so cosa sia successo, ma penso che il club partenopeo abbia pensato di prendere un giocatore come Raspadori. Se avesse preso Deulofeu, il Napoli avrebbe compiuto un colpo straordinario. Lo spagnolo, ad esempio, è un fuoriclasse quando batte i calci di punizione”.