Mourinho-Lozano, arriva la risposta inaspettata: “Se davvero…”

La Roma è uscita sconfitta dal match contro il Napoli, ma dopo quanto avvenuto con Mourinho e Lozano è arrivata anche una risposta inaspettata.

Il Napoli ha ottenuto tre punti importanti, in ottica classifica, nella serata di ieri all’Olimpico. La Roma di José Mourinho non si è quasi mai resa pericolosa nei pressi della porta difesa da Meret e il gol di Osimhen ha pesato tantissimo ai danni dei giallorossi. Un episodio in particolare, poi, ha suscitato la polemica.

Dopo la sconfitta subita per merito del Napoli, José Mourinho ai microfoni di ‘Dazn’ ha fatto un preciso riferimento a Hirving Lozano e alla gara giocata dal messicano. E le sue parole non sono chiaramente piaciute al direttore sportivo Lo Monaco.

“Le risposte di Mourinho, a giustificare un’autentica debacle della sua Roma, lasciano il tempo che trovano. Per quello che ha speso la Roma in estate, per il tecnico che ha in panchina e per la proposta di calcio che fa. È davvero poca roba”, ha riferito inizialmente Lo Monaco a ‘Radio Punto Nuovo’.

Roma-Napoli, che stangata da parte di Lo Monaco a Mourinho: duramente colpito per le dichiarazioni su Lozano

Il dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, ha infatti continuato così il suo discorso a ‘Radio Punto Nuovo’: “C’è un massacro al non-gioco di Allegri, non capisco perché nessuno non massacri anche il non-gioco di Mourinho. Il campo ha parlato chiaro: il Napoli ha dominato. Un tecnico preparato non si preoccupa di bloccare solo Kvaratskhelia e Lobotka, quando il Napoli non è solo questi due calciatori”.

Ha aggiunto: “Mourinho e la sparata su Lozano? È una tattica sua da sempre. Se davvero non conosce Lozano, allora è un ‘deficiente’. È un calciatore di livello internazionale”. Infine su Osimhen, Lo Monaco ha affermato: “Mi auguro che il Napoli possa trovare il migliore Victor, assolutamente. È tra gli attaccanti più importanti in giro per l’Europa. Smalling però dovrebbe nascondersi per come si è fatto scappare l’avversario sul gol”.