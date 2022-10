Juventus, è tutto vero: mazzata ufficiale per i bianconeri

Non un buongiorno in piena regola in casa Juventus dopo le ultime notizie arrivate: in calo anche un dato caro alla società bianconera.

La Juventus si sta preparando per la sfida di Champions League da affrontare questa sera contro il Benfica. Per gli uomini di Massimiliano Allegri è vietato sbagliare. Ma adesso a preoccupare sono anche altre novità arrivate proprio questa mattina. Il dato è una mazzata che non fa dormire sonni tranquilli.

La Juventus, quindi, si sta preparando per la gara infrasettimanale da affrontare questa sera. L’importante è far bene per cercare di reindirizzare il cammino in Champions. Ma a preoccupare, ora, sono anche le notizie arrivate quest’oggi a livello societario.

Ritorna a preoccupare infatti il discorso legato all’indagine condotta per le presunte plusvalenze. La Procura di Torino sta continuando a portare avanti gli accertamenti riguardanti il tema delicato delle operazioni di mercato condotte. Ecco cosa sta succedendo.

Juventus, caso plusvalenze e titolo in borsa di nuovo in negativo: ecco cosa sta accadendo

A parlare, questa mattina del caso plusvalenze che sta scuotendo il mondo Juventus, tra le altre, è stata anche la redazione di ‘Calcio e Finanza”. “La Juventus accusa un calo in borsa del 4,7% dopo le decisioni prese dalla Procura di Torino a proposito dell’indagine sui bilanci del club bianconero, legata al tema plusvalenze“, si legge.

Un calo del titolo che sicuramente crea uno scossone all’interno della società e che non fa dormire sonni tranquilli tanto ad Andrea Agnelli quanto a Pavel Nedved. Per questi ultimi, inoltre, la Procura di Torino ha anche richiesto misure cautelari (con l’interdizione dalla presidenza), che però il giudice ha respinto. Richiesta che ha provocato ulteriori scossoni e che ha avuto, appunto, ripercussioni sul titolo stesso.