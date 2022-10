“Non so dare un motivo specifico…”: Juventus, il rammarico di Vlahovic

Vlahovic, in un’intervista, ha rivelato di essere poco felice del periodo vissuto: le parole che fanno preoccupare i tifosi della Juventus.

Serve una notte da grande per evitare di vivere il peggiore degli incubi. La Juventus, ieri, è atterrata a Lisbona dove staserà andrà in scena la sfida di Champions League contro il Benfica. Un crocevia da non fallire per il club: una sconfitta, infatti, di fatto sancirebbe la precoce eliminazione dalla competizione (con conseguente danno a livello economico). Una vittoria, invece, consentirebbe di alimentare le speranze di qualificarsi alla fase successiva.

Compiere l’impresa, in ogni caso, non sarà facile per tanti motivi. In primis, il momento di forma dei lusitani imbattuti da ben 25 partite. Massimiliano Allegri, poi, dovrà fare a meno di numerosi top player tra cui Federico Chiesa e Paul Pogba. Le loro condizioni sono migliorate ma non al punto da spingere il tecnico bianconero a prendere la decisione di inserirli nella lista dei convocati. Assenti pure Angel Di Maria e Leandro Paredes.

Per compiere l’impresa l’allenatore dovrà quindi fare affidamento sulla vecchia guardia e, soprattutto, su Dusan Vlahovic autore fin qui di 7 reti ed un assist in 14 apparizioni complessive. Proprio il serbo, alla vigilia del match, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘TNT Sports Brasil’ ha rivelato di non essere del tutto felice del periodo vissuto.

Juventus, Vlahovic poco felice del suo attuale momento

Il calciatore, sull’argomento, si è espresso in questo modo: “Il 2022 poteva andare meglio sul piano personale e collettivo. Non saprei dare una valutazione esatta, ma si poteva fare meglio”. Parole che, di fatto, rappresentano bene lo stato d’animo dei tifosi i quali, stasera, si aspettano un pronto riscatto da parte del club dopo le recenti delusioni tra campionato e Champions.

Vlahovic, dal canto suo, è intenzionato a mettercela tutta per evitare la clamorosa retrocessione in Europa League. “L’atmosfera è sempre bella, noi dovremo dare tutto, il 200%. Dobbiamo essere attenti a tutto”. Con lui, in attacco, ci saranno pure Filip Kostic e Arkadiusz Milik, quest’ultimo ambientatosi subito al meglio nella nuova realtà. Un tridente pesante per restare ancora protagonisti in Europa ed espugnare l’Estadio da Luz.