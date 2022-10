Napoli-Rangers, annuncio definitivo: tifosi al settimo cielo

Il Napoli domani sera giocherà contro i Rangers, ma già oggi c’è stato un annuncio molto importante per l’ambiente partenopeo.

Il Napoli sta continuando il proprio inizio di stagione meraviglioso. I partenopei, infatti, domenica scorsa hanno battuto all’Olimpico la Roma di José Mourinho. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno creato meno occasioni rispetto al solito, ma hanno sicuramente meritato il successo.

I tre punti contro i giallorossi sono arrivati grazie alla prodezza di Victor Osimhen, il quale si è ripreso subito il Napoli. Il nigeriano, infatti, da quando è tornato dall’infortunio muscolare che l’ha tenuto fermo per circa un mese e mezzo, ha segnato tre gol in tre partite.

Dopo il successo contro la Roma, i partenopei adesso sono chiamati dal match di Champions League contro i Rangers. Il Napoli è già qualificato agli ottavi di finale, ma deve comunque cercare di vincere per blindare il primato del girone. Proprio per il match contro il team scozzese c’è stato un annuncio importante

Napoli-Rangers, l’annuncio di Spalletti: “Anguissa è convocato”

Luciano Spalletti, infatti, nella classica conferenza stampa di presentazione della sfida di domani, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Come sta Anguissa? Frank è convocato per domani. Sono soddisfatto anche di Ndombele, altrimenti non l’avrei fatto rigiocare di nuovo. L’urlo ‘The Champions’ è un copyright tutto nostro, rappresenta l’eruzione d’amore dei napoletani per questo sport”.

Il ritorno di Anguissa è sicuramente un’ottima notizia per tutto l’ambiente partenopeo. Il camerunense, infatti, è uno dei perni del centrocampo di Luciano Spalletti e, nonostante le due vittorie contro Bologna e Roma e le buone prestazioni di Ndombele, si è sentita la sua mancanza in mezzo al campo.