“Ha chiesto il cambio”: Inter-Viktoria Plzen, episodio surreale e tifosi attoniti

Nel corso del primo tempo del match tra l’Inter ed il Viktoria è accaduto un episodio surreale, che ha sorpreso i tifosi nerazzurri.

Dopo la vittoria rocambolesca di sabato scorso all’Artemio Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, l’Inter sta giocando in questi minuti in Champions contro il Viktoria Plzen. Questo match è fondamentale per il prosieguo della stagione della squadra guidata da Simone Inzaghi.

All’Inter, di fatto, grazie alla vittoria e al pareggio rimediati nelle due gare contro il Barcellona di Xavi, basta vincere questa sera per avere la certezza aritmetica della qualificazione agli ottavi di finale di Champions league.

La ‘Beneamata’, visto l’obbligo di vincere, ha cominciato la gara creando subito varie occasioni. La prima frazione di gara è terminata con un rassicurante 2-0. I marcatori per l’Inter sono stati Mkhitaryan e Dzeko. Proprio il calciatore bosniaco è stato il protagonista di un episodio ‘surreale’.

Inter-Viktoria, Dzeko protagonista di un episodio ‘surreale’: “Ha chiesto il cambio delle scarpette”

Nel corso del primo tempo, infatti, il centravanti nerazzurro ha dato un grosso spavento ai tifosi presenti questa sera a San Siro. A raccontare l’accaduto è stata Alessia Tarquinio, bordocampista di ‘Prime Video’: “Dzeko si è avvicinato alla panchina ed ha chiesto il cambio, ma intendeva quello delle scarpe e non il suo”.

L’importanza di Dzeko, vista la lunga assenza di Lukaku, è sotto gli occhi di tutto, soprattutto dopo la rete siglata questa sera contro il Viktoria. L’Inter dovrà stare comunque attenta nel secondo tempo, considerando che gli ospiti hanno tutta l’intenzione di cercare di strappare almeno un punto.