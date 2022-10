Napoli, è questo lo spauracchio per la Champions: tifosi spiazzati

Sulla strada del Napoli in Champions League compare un grosso spauracchio: ‘La Gazzetta dello Sport’ rivela le prime combinazioni possibili

Questa sera il Napoli può fare cinque su cinque nel match con i Glasgow Rangers. Una striscia che le squadre italiane non raggiungono in Champions addirittura da 18 anni. La squadra di Luciano Spalletti, già qualificata, deve ora completare l’opera riscattando il primo posto di un girone che alla vigilia si presentava abbastanza complicato.

Dopodiché, gli azzurri potranno concentrarsi sul sorteggio degli ottavi di finale. Quest’anno, gli accoppiamenti per il primo turno della fase finale saranno effettuati in anticipo rispetto alle altre edizioni della competizione, poiché il Mondiale in Qatar ha stretto i tempi delle sei giornate dei gironi. Pertanto, il sorteggio degli ottavi di finale si svolgerà a Nyon, in Svizzera, il prossimo 7 novembre alle 12. Il Napoli attende di conoscere le ultime sette qualificate ma intanto è già possibile farsi un’idea di ciò che salterà fuori.

Napoli, ipotesi Gazzetta: la squadra di Spalletti ha buone probabilità di viaggiare in Germania ma occhio allo spauracchio PSG

Sono nove le squadre che hanno già raggiunto la qualificazione per gli ottavi di finale. Oltre al Napoli, hanno già staccato il biglietto per la fase finale Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Brugge, Borussia Dortmund, Manchester City, Napoli, Paris Saint Germain e Real Madrid.

Due di queste (Chelsea e City) sono già certe del primo posto. Il Napoli dovrà completare nel migliore dei modi per finire nell’urna principale, guadagnandosi a giocare contro una delle seconde.

‘La Gazzetta dello Sport’, intanto, nell’edizione di oggi ha già lanciato le prime ipotesi. La rosa vede “al momento buone probabilità di andare in Germania” per il Napoli. Dortmund o Lipsia. Il rischio più grosso sarebbe il PSG: è questo lo spauracchio per Di Lorenzo e compagni. Un’ultima suggestione poi: “fra gli incroci possibili, uno affascinante per la famiglia Simeone, l’Atletico Madrid”. In questo momento però varie di queste possibilità devono essere suggellate dalla matematica per potersi concretizzare.