Napoli-Rangers, c’è un pericolo per Spalletti: stasera la verità

Il Napoli si sta preparando alla sfida contro i Rangers: Spalletti deve risolvere un ultimo dubbio legato alla formazione titolare.

La gioia legata alla vittoria ottenuta ai danni della Roma è durata lo spazio di alcune ore. Il Napoli, infatti, ha ricominciato ad allenarsi subito al fine di preparare al meglio la sfida di Champions League contro i Glasgow Rangers, in programma stasera alle ore 21. La qualificazione agli ottavi rappresenta un obiettivo già centrato tuttavia quella di stasera resta una partita da vincere a tutti i costi per la formazione di Luciano Spalletti, per diversi motivi.

Altre tre punti, ad esempio, consentirebbero di consolidare il primo posto e mantenere a distanza di sicurezza il Liverpool, impegnato sul campo dell’Ajax. Inoltre, c’è un importante primato in palio. Nessuna squadra, nella storia della competizione, negli ultimi 18 anni è mai riuscita ad infilare una serie di 5 successi consecutivi nella fase a gironi. Gli azzurri, quindi, avranno la possibilità di entrare concretamente nel libro dei record.

E non finisce qua, perché blindare la vetta permetterebbe poi di evitare nel prossimo sorteggio diverse big europee come ad esempio il Borussia Dortmund ed il Benfica mattatore della Juventus. Ecco perché gli azzurri, stasera, saranno chiamati ad offrire l’ennesima prestazione super della stagione. Diversi i dubbi di formazione, uno dei quali riguardanti Matteo Politano.

Napoli, Politano rischia contro i Glasgow Rangers

L’esterno è in diffida e in caso di altro cartellino giallo sarebbe costretto a saltare la sfida del primo novembre, che vedrà i partenopei affrontare in trasferta il Liverpool. Spalletti, stando alle ultime anticipazioni provenienti da Castel Volturno, vorrebbe schierarlo titolare ma non è da escludere che, alla fine, lo faccia partire dalla panchina mandando in campo dall’inizio Hirving Lozano.

Una decisione a riguardo verrà presa più avanti. Nel frattempo, il resto della formazione appare fatta: accanto a Kim Min-jae ci sarà Leo Ostigard, con Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo sulle fasce. In mezzo spazio a Stanislav Lobotka, Tanguy Ndombele e Eljif Elmas. Per quanto riguarda il pacchetto offensivo, Giacomo Raspadori prenderà il posto di Khvicha Kvaratskhelia mentre Giovanni Simeone farà respirare Victor Osimhen. Il Napoli sta affilando le armi, i Rangers sono avvertiti.