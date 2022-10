Calciomercato Juventus, Arrivabene spiazza: salti di gioia per i tifosi

La Juventus, dopo la sconfitta con il Benfica, ha iniziato a pianificare le prossime operazioni di mercato: tante le cessioni.

Un fallimento, sotto tutti i punti di vista. La Juventus, dopo la sconfitta patita per mano del Benfica, è stata ufficialmente eliminata dalla Champions. Adesso, al club, non resta altro che provare a centrare almeno la qualificazione in Europa League ma intanto le prime riflessioni in vista della prossima stagione sono già state avviate. Il futuro di Massimiliano Allegri dipenderà dal risultato delle prossime 5 gare prima della sosta. Quello di alcuni giocatori, invece, appare segnato.

È il caso di Juan Cuadrado ed Alex Sandro, entrambi in scadenza a giugno. I due da tempo hanno iniziato a vivere la fase crepuscolare della loro carriera e, salvo sorprese, sono destinati a lasciare la compagnia. Stesso discorso per Adrien Rabiot: il francese, spesso difeso dal tecnico, percepisce 7 milioni netti. Una cifra ritenuta eccessiva dalla società, alla luce del contributo offerto dal lui in campo. Separazione in vista pure per Angel Di Maria, il quale continua a sognare il ritorno in Argentina: sarà accontentato.

In bilico, infine, la posizione di Weston McKennie inseguito da diverse squadre della Bundesliga. Cinque addii che consentiranno di tagliare stipendi pesanti ed incamerare risorse fresche da destinare ai prossimi colpi in entrata. La lista degli obiettivi, elaborata dall’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, è pronta: al primo posto c’è Sergej Milinkovic–Savic.

Juventus, pronta la lista della spesa: fari puntati su Milinkovic-Savic

Il serbo è legato alla Lazio fino al 2024 e la trattativa riguardante il rinnovo è destinata a scattare soltanto dopo la conclusione del Mondiale. La Juventus, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sta valutando la portata economica dell’operazione con l’obiettivo di piazzare l’affondo decisivo in estate. A centrocampo serve linfa nuova ed il serbo è ritenuto il profilo ideale da affiancare a Paul Pogba e Manuel Locatelli.

Se ne riparlerà più avanti (difficile che a gennaio vada in scena un’altra operazione “alla Vlahovic”). Nel mirino bianconero sono finiti anche Grimaldo del Benfica autore di un’ottima prestazione martedì ed il classe 2001 Strahinja Pavlovic, in forza al Salisburgo. Occhio, infine, ad Alfonso Pedraza del Villarreal. Tante opzioni, quindi, per una Vecchia Signora intenzionata a sottoporsi all’ennesimo restyling in pochi anni. La rivoluzione è nell’aria.