Juventus, la decisione su Allegri è definitiva: spunta la deadline

La Juventus valuta la posizione di Allegri dopo la sconfitta subita per mano del Benfica in Champions: definita la strategia.

Il rischio di vivere una stagione anonima, a poco più di due mesi dalla prima gara ufficiale, è serio. La Juventus, dopo la sconfitta sul campo del Benfica che ha sancito la prematura eliminazione dalla Champions, dovrà cercare di limitare i danni e difendere almeno la terza piazza nel girone che vale l’accesso all’Europa League. Una competizione che offre noccioline rispetto ai milioni della coppa dalle grandi orecchie, ma ormai il danno è fatto.

Nel frattempo, la panchina di Massimiliano Allegri è tornata inevitabilmente a traballare. Il presidente Andrea Agnelli, ad Haifa, lo aveva blindato rinviando ogni riflessione a giugno. Questo nuovo scivolone, che peserà come un macigno sulle già martoriate casse del club, ha però fatto cambiare idea alla dirigenza che ora si aspetta un pronto riscatto nelle partite che restano da giocare prima della sosta dovuta al Mondiale.

La Vecchia Signora, calendario alla mano, affronterà in rapida successione il Lecce (sabato), il Paris Saint Germain (2 novembre), l’Inter (6), il Verona (10) e la Lazio (13). L’allenatore avrà bisogno di un fiotto semi-perfetto per blindare la sua posizione ed evitare possibili provvedimenti da parte della società. Cinque match che, per lui, saranno vitali: dentro o fuori. La pazienza, infatti, è quasi terminata.

Juventus, il club valuta la posizione di Allegri

Il meeting decisivo tra le parti andrà in scena durante la sosta del campionato. Un faccia a faccia diretto, nel corso del quale Allegri ed Agnelli faranno il punto della situazione al fine di verificare se esistono ancora le condizioni per proseguire insieme. La Juventus vorrebbe confermarlo tuttavia molto (se non tutto) dipenderà dal raggiungimento del quarto posto in classifica. Un obiettivo ritenuto di primaria importanza.

Ecco perché nulla, al momento, può essere dato per scontato. Nemmeno, come scritto oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, il ritorno in estate di Antonio Conte che, non ha a caso, ha deciso di prendere tempo prima di firmare il rinnovo del contratto che lo lega al Tottenham. Con lui, poi, potrebbe arrivare pure Cristiano Giuntoli al quale la Juventus è pronta ad assegnare l’incarico di direttore sportivo. La rivoluzione è nell’aria. Allegri per evitarla deve cominciare a lanciare segnali positivi. Le vittorie ottenute fin qui contro le provinciali non bastano.