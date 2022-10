Kvaratskhelia, retroscena inaspettato: è successo durante Napoli-Rangers

Kvaratskhelia non ha giocato contro i Rangers, ma è stato comunque protagonista di un retroscena inaspettato.

Nonostante i sei cambi rispetto al successo di domenica scorsa contro la Roma di José Mourinho, il Napoli ha battuto nettamente anche i Rangers. I partenopei, infatti, si sono portati sul doppio vantaggio già al 15’, grazie alle due reti siglate da Giovanni Simeone.

Gli scozzesi hanno poi cercato di creare qualche azione pericolosa, ma poi si sono dovuti arrendere dinanzi al gol siglato da Ostigard nella ripresa. Con il successo contro i Rangers, il Napoli è a punteggio pieno ma non è ancora sicuro del primato del girone.

I partenopei, infatti, si giocheranno tutto, ma con il vantaggio della differenza reti, contro il Liverpool tra una settimana, dove tra i protagonisti ci sarà sicuramente Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, ieri sera è stato fatto riposare da Luciano Spalletti, anche se bisogna segnalare un ‘retroscena inaspettato’.

Napoli-Rangers, Kvaratskhelia stava per entrare prima del gol di Ostigard

Come riportato dal portale ‘CalcioNapoli24’, infatti, Spalletti aveva deciso di schierare Kvaratskhelia sul risultato di 2-0: “Sei pronto? Entri tu!”, ma poi tutto è cambiato con la rete del 3-0 siglata da Leo Ostigard. Il non ingresso del georgiano è comunque un’ottima notizia per i tifosi del Napoli.

Kvaratskhelia, infatti, ha così potuto tirare un po’ il fiato per il match di sabato al Maradona contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Lo stesso Spalletti ha parlato nel post gara del team emiliano: “Sabato abbiamo un’altra gara difficile, perché avremo delle difficoltà se non andiamo a prenderli alti”.