Colpo di scena Napoli, Spalletti può finalmente esultare: accadrà sabato

Il tecnico del Napoli Spalletti, dopo la vittoria sui Rangers, può continuare a sorridere: un top player ci sarà sabato con il Sassuolo.

Un successo fondamentale e, per certi versi, storico. Mai infatti, negli ultimi 18 anni, una squadra italiana era riuscita a conquistare 5 vittorie consecutive nella fase a gironi della Champions League. Un traguardo raggiunto invece dal Napoli, autore di un avvio stagione da stropicciarsi gli occhi. Ieri l’ennesima perla, un 3-0 rifilato come se niente fosse ai Glasgow Rangers che consente agli azzurri di restare al primo posto e di tenere a debita distanza il Liverpool.

Tanti i motivi per cui Luciano Spalletti può sorridere. Nonostante i 6 cambi effettuati rispetto al match vinto ai danni della Roma, la squadra ha continuato ad esprimersi ai massimi livelli dando la sensazione di poter far male agli scozzesi in qualsiasi momento. Ottima, in particolare, la prestazione di Giovanni Simeone e Leo Ostigard (impiegato al posto dell’infortunato Amir Rrahmani) entrambi a segno.

L’umore a Castel Volturno non potrebbe quindi essere migliore ma la concentrazione andrà ritrovata subito. Sabato, infatti, allo stadio “Maradona” si presenterà il Sassuolo ed i partenopei dovranno cercare di fare bottino pieno per evitare di essere raggiunti dal Milan a -3. Diversi i dubbi di formazione che l’allenatore deve ancora sciogliere ma intanto una cosa appare certa: André Zambo Anguissa si riprenderà la maglia da titolare.

Napoli, Anguissa ha recuperato: ci sarà contro il Sassuolo

Il camerunese ha infatti completamente recuperato dal problema fisico (elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra) che lo aveva costretto a saltare le ultime due sfide di campionato. Ieri Spalletti ha deciso di portarlo in panchina, senza farlo entrare in modo tale da consentirgli di tornare a respirare il clima di una gara ufficiale.

Le sue condizioni risultano ottime e, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, il rientro dal primo minuto avverrà proprio contro i neroverdi. Un’ottima notizia per Spalletti, alla luce dell’ottimo rendimento fornito fin qui dal centrocampista autore di 3 gol e 5 assist in 13 apparizioni complessive. Il Napoli sta per ritrovare uno dei suoi principali trascinatori. I tifosi possono continuare a sognare in grande.