Napoli, Higuain sta guardando gli azzurri e sorprende tutti: la confessione

Anche Gonzalo Higuain ha parlato del Napoli di Spalletti, facendo una confessione che ha sorpreso un po’ tutti.

Il Napoli non si vuole proprio fermare. I partenopei, infatti, hanno battuto anche il Sassuolo di Alessio Dionisi. La squadra guidata da Luciano Spalletti, infatti, nel match giocato oggi alle ore 15.00 allo Stadio Diego Armando Maradona, ha sconfitto i neroverdi con un secco 4-0.

I partenopei, nonostante il risultato netto, hanno concesso al Sassuolo più di qualche occasione, dove è stato bravo Alex Meret a farsi trovare sempre pronto. Lo stesso Luciano Spalletti ha ribadito che gli emiliani hanno avuto troppe possibilità per rimettere la gara in discussione con un gol.

Con il successo di oggi contro il Sassuolo, il Napoli ha raggiunto la bellezza di tredici vittorie consecutive. Di fatto, nessuno ha fatto meglio del club partenopeo in questi primi due mesi della stagione 2022/23. Gli azzurri stanno facendo così bene, che lo stesso Gonzalo Higuain ha avuto parole di elogio per loro, soprattutto per un calciatore in particolare.

Napoli, la confessione di Higuain su Simeone: “E’ cresciuto, sta diventando un calciatore più completo”

L’argentino, ritiratosi dal calcio giocato solo qualche settimana, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ad ‘ESPN F90’: “Giovanni Simeone è cresciuto ed è diventato un calciatore più completo. Sta giocando ad un buon livello e sta disputando davvero un’ottima stagione. L’ammiro per quello che è. Lui ha un grande potenziale per continuare a crescere”.

Higuain ha poi concluso il suo intervento: “Mi sono voluto ritirare come volevo: qualificare l’Inter Miami ai play-off, segnare tanti gol e vincere il premio Overcoming of the Year. Ho superato me stesso anno dopo anno. Maradona? E’ stato il primo che si è fidato di me, ha preferito me a Diego Milito”.