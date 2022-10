Lecce-Juve nel caos, l’episodio dell’ultimo minuto fa infuriare i pugliesi

Il Lecce ha perso contro la Juve, ma i pugliesi a termine della gara hanno protestato a lungo per un episodio in particolare.

La Juventus contro il Lecce di Marco Baroni è riuscita ad ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha battuto nel tardo pomeriggio il team pugliese con il risultato di 0-1, grazie al bellissimo gol segnato da Fagioli al 73’.

Con questo successo i bianconeri hanno dato un’ottima risposta al ko subito martedì scorso in Champions League contro il Benfica. La Juventus, aspettando le gare di domani, si è portata comunque a soli due punti dal quarto posto.

Lo stesso Massimiliano Allegri ha ribadito nel post gara la sua contentezza per il successo di oggi: “E’ stata una buona gara, a parte la conclusione che abbiamo concesso nei minuti finali. Era importantissimo vincere dopo il ko contro il Benfica”. La Juventus, non brillando, ha sicuramente meritato il successo, anche se ci sono tantissime polemiche per un particolare episodio.

Lecce-Juve, proteste dei pugliesi per un mancato calcio d’angolo nei minuti finali

Al 92’, infatti, su azione da corner, Gatti ha ribattuto il pallone sul fondo, ma il direttore di gara Chiffi non ha fatto battere il calcio d’angolo successivo, fischiando la conclusione della gara e facendo così imbestialire sia i calciatori che i tifosi del Lecce.

In tanti, di fatto, si sono lamentati della decisione dell’arbitro di non far battere l’ultimo calcio d’angolo. Anche Luca Marelli, talent arbitrale per ‘DAZN’ è di questa opinione: “Per regolamento, il direttore di gara doveva far battere il calcio d’angolo. Chiffi doveva prolungare il tempo della partita”.