“Solo Haaland”: Napoli, la notizia che fa felice Spalletti

Dopo la vittoria del suo Napoli contro il Sassuolo, c’è anche un dato statistico che fa molto felice Luciano Spalletti.

Dopo aver sconfitto mercoledì scorso i Rangers, il Napoli di Luciano Spalletti si è ripetuto anche in campionato. I partenopei, infatti, ieri pomeriggio hanno sconfitto il Sassuolo di Alessio Dionisi con un secco 4-0.

Nonostante le dimensioni del punteggio, non si può non sottolineare le occasioni che ha avuto il team emiliano per segnare al Maradona almeno un gol. Lo stesso Luciano Spalletti nel post partita di ‘DAZN’ ha sottolineato questo dato: “I ragazzi meritano un applauso per questo filotto di vittorie, ma abbiamo concesso al Sassuolo troppe occasioni. Abbiamo sempre controllato la gara, anche se dobbiamo stare più attenti”.

Una volta battuto il Sassuolo, per il Napoli è tempo di pensare alla trasferta di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Il team campano, infatti, martedì sera ad Anfield si giocherà il primato del girone, anche se Luciano Spalletti può già esultare per una statistica in particolare.

Napoli, il dato che fa felice Spalletti: “Tra i 2000 solo Haaland ha fatto meglio di Kvaratskhelia”

La ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, ha riportato un dato che fa molto ‘rumore’: “Tra i nati dal 2000 in poi solo Haaland in Europa ha fatto meglio di Kvaratskhelia. L’attaccante del Manchester City, di fatto, ha preso parte a 25 gol della propria squadra, mentre il georgiano a 16 reti realizzate del Napoli”.

Il commento del quotidiano sportivo italiano su Kvaratskhelia continua: “Ogni partita scopri qualcosa in più di questo campione, il quale è più di un progetto di fuoriclasse. Il calciatore georgiano in ogni partita sa essere sia continuo che intelligente”.