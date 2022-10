Juventus, Agnelli rimane incredulo: l’annuncio gela i tifosi

La Juventus in queste ore ha ricevuto l’ennesima mazzata della stagione: arrivato l’annuncio che lascia sgomenti Agnelli, Allegri e i tifosi.

Una stagione sulle montagne rosse, in cui dopo una buona notizia ne segue immediatamente una negativa. La Juventus, grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Lecce, sperava di essersi messa alle spalle le difficoltà e preparare nel migliore dei modi la sfida di Champions League contro il PSG. Invece, nelle ultime ore Massimiliano Allegri ha ricevuto il peggiore degli aggiornamenti possibili sulle condizioni di un top player.

Paul Pogba, infatti, ha subito un altro infortunio che, di fatto, lo costringerà a tornare ai box. L’ennesima mazzata per il francese, out da fine luglio per colpa di una lesione al menisco laterale rimediata nel corso della tournée negli Stati Uniti. L’operazione effettuata ad inizio settembre gli aveva consentito di guarire e ricominciare ad allenarsi insieme al resto del gruppo con la prospettiva di rientrare presto a disposizione del tecnico.

Poi, durante l’ultima seduta di lavoro, ecco il nuovo dolore. Si parla, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, di un guaio muscolare alla coscia. A breve verrà sottoposto ad una serie di esami strumentali, che consentiranno allo staff medico di approfondire l’entità del problema fisico. Intanto, però, nell’ambiente ha iniziato a diffondersi un certo pessimismo in merito al suo ritorno in campo.

Juventus, altro infortunio per Pogba: Mondiale a rischio

L’unica certezza fin qui è che l’ex Manchester United sarà out per una decina di giorni. Calendario alla mano, salterà quindi le sfide che vedranno i bianconeri affrontare non soltanto il Paris Saint Germain ma anche l’Inter (6 novembre). La speranza di Allegri è quella di poterlo recuperare in occasione delle gare con il Verona (10) o la Lazio (13) ma le possibilità, spiega la rosea, “sono molto basse”.

Una tegola inaspettata che mette a rischio pure la sua partecipazione ai Mondiali, in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Il Ct Didier Deschamps, che intende ufficializzare le convocazioni entro il 9 novembre, valuterà da vicino la situazione in attesa di prendere una decisione definitiva. La Juventus, dal canto suo, lo riavrà soltanto nel 2023. Il Pogba Bis, per ora, è stato un completo fallimento.