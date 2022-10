Può saltare Juventus-Inter: la notizia lascia di sasso i tifosi

Piove sul bagnato in casa della Juventus: dopo lo stop del centrocampista francese, a rischio forfait anche un altro giocatore. Ecco di chi si tratta.

La Juventus è alle prese con un infortunio che arriva inaspettato, ma che appare nuovamente molto pesante. Non c’è, però, solo il centrocampista fermo ai box, dal momento che adesso anche un altro giocatore si avvia verso il forfait. In vista degli importanti match che si avvicendano prima della sosta.

La Juventus, quindi, è nuovamente costretta ad affrontare lo stop di Paul Pogba. Ma non c’è solamente il francese fermo ai box. La lista degli indisponibili conta diversi giocatori e in questa sembra essere destinato a restare anche Dusan Vlahovic.

Uscito prima del previsto in Champions contro il Benfica, ora sembra essere destinato a restare out più del previsto. L’attaccante, infatti, già per la gara da giocare allo Stadio Via del Mare contro il Lecce non è stato convocato. Questo il punto della situazione.

Juventus, le condizioni di Vlahovic: sempre più probabile l’assenza con il PSG, a rischio l’Inter

La Juventus, dopo la gara contro il Lecce, si sta preparando ad ospitare il PSG all’Allianz Stadium. La lista degli indisponibili, tuttavia, si allunga. Nuovo stop per Pogba, oltre che per McKennie, ma non solamente. Perché adesso a preoccupare ci sono anche le condizioni di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, infatti, è stato costretto al forfait contro il Lecce. Ma adesso pare essere probabile ogni ora che passa, secondo quanto riferito da ‘TuttoSport’, anche l’assenza nel match di Champions League contro il PSG. Più di tutto, però, preoccupa l’avvicinarsi dello scontro in campionato con l’Inter.

“Anche il match di domenica contro l’Inter, sempre allo Stadium, è a rischio“, si legge sul quotidiano. Il problema di pubalgia, unito al fastidio di natura muscolare avvertito contro il Benfica, infatti rischia di complicare il suo recupero. I tifosi aspettano con ansia gli aggiornamenti.