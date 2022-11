“Ho provato, ma…”: Spalletti-Napoli, c’è l’ammissione dopo Liverpool

Il Napoli di Spalletti cade ad Anfield e perde contro il Liverpool, ma resta primo nel girone: le parole di Spalletti.

Il Napoli di Spalletti è caduto ad Anfield, su due calci piazzati, contro il Liverpool di Klopp. Ma ha conservato comunque il primo posto nella classifica del Gruppo A, grazie alla differenza reti. Nel post-partita ha parlato, a ‘Sky Sport’, lo stesso Luciano Spalletti.

Il tecnico azzurro, nonostante il risultato negativo rimediato contro il club inglese, è contento del risultato raggiunto in ottica classifica: “I nostri calciatori hanno inseguito questo risultato in maniera stratosferica”, ha detto a questo proposito Luciano Spalletti.

Ma non solamente. Il suo discorso è stato articolato e ha rimarcato che, oltre a dover recuperare le energie, c’è anche la consapevolezza di essere una squadra che può giocarsela con qualsiasi avversario. Le sue parole.

Liverpool-Napoli, le parole di Spalletti dopo la gara disputata dai suoi ad Anfield

Così, allora, nel post-partita di Liverpool-Napoli ha parlato Spalletti a ‘Sky Sport’: “Da un punto di vista di mentalità, quando era tranquilla la partita e sembrava che non potessero più inventare qualcosa, bisognava forzare. Ma loro sono più bravi a crederci, a mantenere questi ritmi per 90 minuti. Ho provato a fare dei cambi per mantenere freschezza, ma non è servito“.

“È un gruppo forte – ha però aggiunto il tecnico sulla prestazione dei suoi – perché venire qui a fare la partita che abbiamo fatto per lunghi tratti è sintomo di convinzione e consapevolezza. Poi c’è da metterlo in pratica contro di loro per avere il documento che ti dice di essere veramente forte, c’è mancato pochino“.