Juventus, frecciata rivolta ad Agnelli: “Doveva farlo prima”

la Juventus sta giocando in questi minuti contro il PSG, ma in serata è arrivata già una frecciata per Andrea Agnelli.

Dopo la vittoria di misura di sabato scorso contro il Lecce, la Juventus sta giocando in questi minuti contro il PSG la sua ultima gara, almeno per questa stagione, di Champions League. I bianconeri, infatti, sono già stati aritmeticamente eliminati dalla massima competizione europea per club.

L’unico obiettivo di questa sera della Juventus è quello di conservare la terza posizione nel girone per così ‘retrocedere’ almeno in Europa League. Per continuare la propria esperienza europea, la ‘Vecchia Signora’ deve fare meglio del Maccabi Haifa, il quale sta giocando in casa contro il Benfica.

La Juve potrebbe anche perdere, sempre se il team israeliano dovesse anch’esso uscire sconfitto dalla propria gara di questa sera. Tuttavia, a prescindere dalla ‘retrocessione’ in Europa League o meno, in casa bianconera a tenere banco è la questione infortuni. Massimiliano Allegri, di fatto, deve fare fronte ad una continua emergenza e la nuova ricaduta di Pogba non fa certamente felice il tecnico toscano.

Juventus, ‘frecciata del dott.Della Villa ad Agnelli: “Infortunio Pogba? Doveva operarsi prima”

Proprio sul nuovo infortunio del giocatore francese, Andrea Agnelli ha ricevuto una ‘frecciata’. Il dott.Francesco Della Villa, medico dello sport, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ su ‘Tv Play’: “Infortunio di Pogba? Il francese doveva farlo prima l’intervento al ginocchio. Il paziente ha così perso delle settimane. Le cose non vanno bene se si ascoltano persone che promettono miracoli”.

Della Villa, di fatto, ha criticato la gestione della Juventus sull’infortunio di Pogba, il quale tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri solo a gennaio. Il centrocampista francese, inoltre, salterà anche il prossimo Mondiale in Qatar, ormai alle porte.