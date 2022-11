Napoli, salti di gioia per De Laurentiis: i tifosi applaudono

Il Napoli ha ricevuto una bella notizia, che consente al club di guardare con ottimismo al futuro: sorridono De Laurentiis e i tifosi.

Un ko indolore, archiviato nel viaggio di ritorno in aereo. Il Napoli, nonostante la sconfitta rimediata ad Anfield per mano del Liverpool, ha concluso la fase a gironi della Champions League al primo posto a quota 15 punti. Un risultato importante (frutto di 5 vittorie in in 6 partite), che gli consentirà di guardare con ottimismo agli ottavi di finale al via il 14 febbraio. Cinque, in particolare, le squadre che gli azzurri potrebbero affrontare nel prossimo turno del torneo.

Si tratta del Bruges, dell’Eintracht Francoforte, del Borussia Dortmund e del Lipsia. All’elenco in questione va poi aggiunto il Paris Saint Germain a cui, a sorpresa, non è bastata la vittoria sulla Juventus per qualificarsi come testa di serie. Avversari impegnativi, specie i francesi, tuttavia i partenopei fin qui hanno dato dimostrazione di poter battere chiunque. Da qui l’intenzione di provare ad avvicinarsi il più possibile alla finale di Instanbul del 10 giugno.

Un obiettivo da centrare per un duplice motivo. Andare avanti nella kermesse, ad esempio, consentirebbe di aumentare il prestigio del club rendendolo ulteriormente appetibile agli occhi dei top player. Inoltre, permetterebbe di incassare risorse fresche da destinare alle operazioni di mercato che la società intende concretizzare a stretto giro di posta. Il presidente Aurelio De Laurentiis, nel frattempo, può già sorridere.

Napoli, De Laurentiis gongola dopo la qualificazione agli ottavi

Il Napoli, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, grazie ai successi ottenuti nel girone e al passaggio agli ottavi ha incamerato complessivamente 63,5 milioni. Un ammontare di rilievo, che potrebbe arrivare fino a 107 in caso di vittoria della Coppa. Il tutto, poi, senza contare i 3.5 milioni legati alla partecipazione alla Supercoppa europea e l’incasso al botteghino per le partite in programma allo stadio “Maradona”.

Ecco perché, per la dirigenza, sarà fondamentale riuscire vincere il maggior numero di partite possibile in Europa. Febbraio, in ogni caso, è lontano e ci si penserà a tempo debito. Adesso la concentrazione della squadra di Luciano Spalletti è interamente rivolta alla sfida di sabato sul campo dell’Atalanta seconda a -5. L’occasione giusta per fermare i rivali e lanciare la prima, vera, fuga della stagione.