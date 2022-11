Napoli, disavventura per Kvaratskhelia: i ladri colpiscono il georgiano

Il Napoli prosegue con gli allenamenti ma Kvaratskhelia ha vissuto una disavventura inaspettata: i ladri hanno colpito in casa del georgiano.

Il Napoli si sta preparando al meglio per affrontare la gara contro l’Atalanta in questa 13^ di Serie A. Proseguono, quindi, gli allenamenti, ma nel frattempo a vivere una disavventura è stato proprio Kvaratskhelia. Ecco cos’è accaduto.

Il Napoli, in attesa di comprendere cosa succederà in Champions League per gli ottavi di finale, sta proseguendo con gli allenamenti al seguito di Luciano Spalletti.

Per questa 13^ giornata di Serie A ci sarà, infatti, da affrontare il big match contro l’Atalanta. Il club azzurro cercherà di tenere proprio la Dea più lontano possibile dal primo posto della classifica. Ma oltre alle dinamiche di campo e più strettamente sportive, è arrivata anche una novità che riguarda Kvaratskhelia.

Napoli, ladri in casa di Kvaratskehlia: disavventura per il georgiano, rubata la macchina

Kvicha Kvaratskhelia è ormai diventato un idolo per i propri tifosi e il Napoli si gode le sue prestazioni, capaci di mettere in difficoltà qualsiasi difesa avversaria. Prima della seduta di allenamento giornaliera, però, il georgiano ha vissuto in prima persona una disavventura da dimenticare.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, i ladri sono entrati in casa del giocatore a Cuma e hanno rubato la macchina. Prontamente è arrivata, perciò, da parte sua una denuncia per furto sporta al commissariato di Pozzuoli. Per fortuna non c’è stata per Kvara nessuna conseguenza e, proprio per questo motivo, ha anche preso parte appunto agli allenamenti con i suoi compagni.