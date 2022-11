“Patto con Spalletti”: il retroscena, è accaduto dopo Liverpool-Napoli

Il Napoli ha voltato subito pagina dopo la sconfitta subita per mano del Liverpool. Spunta il patto con Spalletti che fa sognare i tifosi.

Alla fine, per il Napoli, si è rivelata indolore la sconfitta patita in casa del Liverpool. Nonostante il ko, infatti, gli azzurri hanno mantenuto la vetta del girone e conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Un obiettivo ritenuto strategico dal club, che in questa prima fase del torneo ha già incamerato circa 66 milioni. Risorse economiche fresche, destinate ad aumentare e a far crescere il fatturato della società.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in attesa di conoscere il nome del prossimo avversario, intanto possono già sorridere. La strategia di far partire i big e prendere, al loro posto, giocatori noti soltanto agli addetti ai lavori più attenti ha prodotto risultati al di là di ogni più rosea aspettativa e nell’ambiente regna grande euforia.

Il merito va ascritto pure al tecnico Luciano Spalletti, bravo ad archiviare le delusioni della scorsa stagione e ripartire con rinnovato entusiasmo. I nuovi arrivati sono stati messi nelle condizioni ideali per emergere e nello spogliatoio si è creata una perfetta armonia. A confermarlo, rivelando un particolare aneddoto, ci ha pensato oggi ‘La Repubblica’.

Napoli, patto di ferro tra Spalletti e i giocatori

Il mister originario di Certaldo, durante il volo di ritorno, ha voluto prendere il microfono per complimentarsi con la squadra e rianimarla dopo il ko di Anfield. “Su la testa: abbiamo concluso al comando il nostro girone di Champions League e ci siamo lasciati alle spalle perfino i vice campioni d’Europa, cosa impensabile all’inizio” le parole di Spalletti.

Il quale, in seguito, ha stipulato un vero e proprio “patto ad alta quota” insieme ai giocatori. Mai come quest’anno tutti i trofei appaiono alla portata dei partenopei. Da qui l’intenzione della squadra di restare compatta e provare a conquistarne il maggior numero possibile. Le rivali, in Serie A e in Europa, sono avvertite. Il Napoli sogna in grande e vuole ricominciare a correre subito.