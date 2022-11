Napoli, Danilo avverte la capolista e spiazza: “Il nostro obiettivo è…”

La Juventus, nella serata di domenica, ospiterà l’Inter all’Allianz Stadium e a parlare è stato stavolta uno dei senatori bianconeri: l’obiettivo è chiaro.

Manca ormai sempre meno al big match che andrà in scena all’Allianz Stadium nella serata di questa domenica 6 novembre. La Juventus ospiterà l’Inter e a parlare stavolta è stato uno dei senatori bianconeri in prima persona. L’obiettivo della Vecchia Signora appare scomodo per il Napoli di Spalletti.

È stato Danilo, ai microfoni di ‘Dazn’, a parlare della stagione non semplicissima affrontata fin qui dalla Juventus e di quelli che sono gli obiettivi principali per rimettere in sesto il percorso da dover ancora compiere. Il suo sguardo è andato per prima cosa all’apporto che stanno dando i più giovani.

“Qui alla Juve – ha affermato – in questo momento vedo giocatori come Miretti e come Fagioli, che hanno voglia negli occhi e danno una spinta in più anche a noi. Mi motiva stare di più vicino a loro”. Ma il suo discorso ha poi toccato anche il punto del big match che attenderà i bianconeri domenica e lo scopo stagionale del club.

Juventus, Danilo parla dell’obiettivo bianconero e della gara contro l’Inter: ecco a cosa punta la Vecchia Signora

Danilo, quindi, ai microfoni di ‘Dazn’ ha anche parlato del Derby d’Italia che metterà la Juventus davanti all’Inter domenica sera. Il suo discorso è partito da più lontano: “Quella della passata stagione è stata una gara in cui loro hanno segnato, noi no. E per noi quei 3 punti sarebbero stati importantissimi in ottica campionato. Per come sono andate le cose abbiamo perso fiducia dopo quella sconfitta“.

“Credo però – ha poi affermato Danilo facendo riferimento al presente – che quest’anno le cose possano andare diversamente. Gli portiamo rispetto, ma io penso che noi stiamo tornando a fare bene le cose, a stare sempre in partita, a stare concentrati. Tutte cose che in certe gare sono di grande importanza”.

Danilo ha infine rivelato quello che è l’obiettivo suo e della Juventus. Un’idea scomoda per il Napoli attualmente capolista: “Siamo a dieci punti dal primo posto, quello a cui puntiamo. Non dico che siamo in un momento buono ma abbiamo la capacità di guardare lassù perché con questo atteggiamento si può raggiungere”.