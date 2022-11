Napoli, che sorpresa per i tifosi al Maradona: ora è ufficiale

Oltre al problema fisico capitato a Kvaratskhelia, per i tifosi del Napoli in giornata è arrivata un’altra sorpresa.

Dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League come primo del girone, il Napoli domani è atteso da un’altra gara difficile. Gli azzurri, infatti, sono attesi dalla gara del Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La partita contro i bergamaschi per il Napoli potrebbe risultare fondamentale per il prosieguo della stagione, visto che in caso di successo ci sarebbe un primo tentativo di fuga, ma la vigilia in casa partenopea è stata scossa da una brutta notizia.

Come comunicato dallo stesso Napoli, infatti, Kvaratskhelia non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la gara di domani per colpa di una lombalgia acuta. L’assenza dell’ex Dinamo Batumi è davvero una nota stonata per i tifosi partenopei che, però, possono esultare per un’altra sorpresa.

Napoli, che sorpresa per i tifosi: al Maradona risuonerà una canzone al momento dei gol siglati dagli azzurri

Nelle prossime gare casalinghe, infatti, è prevista una grandissima novità per i sostenitori del Napoli, ovvero l’introduzione di una canzone che risuonerà al momento dei gol realizzati dagli uomini di Luciano Spalletti.

Un’ulteriore sorpresa per i sostenitori del Napoli è data dal fatto che la canzone in questione verrà scelta stesso da loro. A comunicarlo è stato lo stesso club su ‘Twitter’: “La scelta spetta a voi” Scarica l’app Socios, vota e scopri come vincere premi esclusivi”.