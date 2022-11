“Come Spalletti”: Napoli, l’allenatore ha le idee chiare sul futuro

Dopo la gara del suo Napoli contro il Liverpool, Spalletti è stato oggetto in queste ore di alcune dichiarazioni.

Dopo la sfida di martedì scorso ad Anfield contro il Liverpool, il Napoli è atteso da un’altra trasferta molto insidiosa. I partenopei, infatti, domani, esattamente alle ore 18.00, scenderanno in campo al Gewiss Stadium per sfidare la seconda in classifica: l’Atalanta di Gasperini.

I bergamaschi hanno un gioco meno esplosivo rispetto agli anni scorsi, ma sono riusciti ad essere competitivi per le posizioni di vertice sin dalle primissime giornata del campionato. Lo stesso Luciano Spalletti è ben conscio delle difficoltà che la sua squadra potrà incontrare nel match di domani.

Il tecnico toscano, infatti, nella classica conferenza stampa di presentazione della gara, ha parlato così dell’Atalanta: “E’ una squadra pronta a fare l’autoscontro. Hanno centimetri, corsa e qualità. Dobbiamo essere di quel livello lì”. Tuttavia, in attesa della gara di domani, proprio Spalletti è stato protagonista di alcune dichiarazioni da parte di un suo collega.

Bologna, l’allenatore Thiago Motta: “Mi auguro di avere la passione di Spalletti e Mourinho”

Thiago Motta, infatti, ha ammesso che tra i suoi modelli da cui prendere ispirazione ci sono sia José Mourinho, suo ex mister ai tempi dell’Inter, che proprio l’allenatore del Napoli: “Mi auguro di fare come Spalletti e Mourinho. Dopo tutto quello che hanno fatto nella loro carriera, di fatto, vivono le partite ancora in un modo straordinario”.

Il tecnico del Bologna ha poi concluso il suo intervento: “Per noi allenatori giovani è straordinario guardare entrambi. Il mio desiderio è quello di arrivare ad un’età in cui avrò la stessa passione di oggi per questo lavoro. Questo è la base di tutto”.