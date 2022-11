Juve, tifosi in ansia: l’annuncio di Allegri gela tutti

La Juve domani sera giocherà contro l’Inter di Simone Inaaghi, ma Massimiliano Allegri ha dato un annuncio che ha gelato un po’ tutti.

La Juventus ha chiuso la fase a gironi della Champions League con la sconfitta casalinga di mercoledì per 1-2 contro il PSG di Messi e Mbappé. Tuttavia per i bianconeri quella contro i parigini è stato il ko meno doloroso, visto che comunque hanno conservato la terza posizione nel girone che gli ha permesso di ‘retrocedere’ in Europa League.

Una volta chiusa la Champions League, la Juventus vuole continuare a recuperare in campionato. La ‘Vecchia Signora’ in Serie A, infatti, ha vinto le ultime tre partite e domani è attesa da una gara che potrebbe essere un punto di svolta per il prosieguo della propria stagione.

La squadra bianconera, infatti, domani sera ospiterà all’Allianz Stadium l’Inter di Simone Inzaghi. Per entrambi i team, di fatto, quella di domani potrebbe essere l’ultima occasione per cercare di recuperare terreno dal vertice. La Juve spera di ottenere il quarto successo consecutivo, ma in serata c’è stato un annuncio che ha gelato un po’ tutti,

Juve, l’annuncio di Allegri: “Vlahovic ancora non sta bene”

Massimiliano Allegri, infatti, nella classifica conferenza stampa di presentazione delle gara, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Vlahovic? E’ recuperato, ma non so ancora se giocherà o meno. Dusan non sta bene ancora e vedremo domani come sta. La decisione definitiva la prenderò domani.

Il tecnico toscano ha poi concluso il suo intervento: “Vlahovic ha questa infiammazione pubalgica, se starà bene comincerà il match dalla panchina, altrimenti è inutile portare un calciatore che poi non giocherebbe. Derby contro l’lnter? E’ sempre una partita molto sentita, è bella da giocare”.