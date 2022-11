“Gli avevano chiesto di non farlo”: Kvara, la verità sull’infortunio

Napoli in ansia per Kvara, fermato da una lombalgia. Il georgiano punta a rientrare presto ma intanto emergono retroscena sull’infortunio.

Una tegola improvvisa, che obbligherà il Napoli ad affrontare l’Atalanta seconda senza uno dei suoi elementi di maggior talento. La capolista è in ansia per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, fermato da una lombalgia acuta che lo costringerà a restare ai box nei prossimi giorni. Il georgiano, dal canto suo, vorrebbe rientrare già martedì contro l’Empoli tuttavia l’infortunio andrà gestito con cautela. Ora la parola d’ordine, nell’ambiente, è “cautela” e una decisione definitiva verrà presa soltanto sulla base degli esiti dei test in programma ad inizio settimana.

Resta, in ogni caso, l’amarezza per uno stop arrivato proprio nel momento decisivo per i partenopei. A poche ore da una gara che potrebbe già indirizzare in maniera significativa il percorso della formazione in campionato. Il Napoli, infatti, è primo a quota 32 punti: 5 in più proprio degli orobici, reduci dalla vittoria ottenuta ai danni dell’Empoli. Un successo consentirebbe quindi alla banda di Luciano Spalletti di infliggere una dolorosa battuta d’arresto alla rivale e lanciare la prima, vera mini-fuga della stagione.

Inizialmente si pensava che a prendere il posto dell’ex Dinamo Batumi potesse essere Giacomo Raspadori, ambientatosi subito al meglio nella nuova realtà. Nelle ultime ore, invece, il tecnico ha iniziato a valutare l’idea di schierare largo a sinistra nel tridente Hirving Lozano con Matteo Politano a destra ed il classe 2000 in panchina pronto a subentrare nella ripresa. Si vedrà. Intanto, emergono retroscena in merito al problema fisico subito da Kvaratskhelia.

Napoli, emergono retroscena sull’infortunio di Kvara

Il calciatore, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, già nella giornata di giovedì aveva iniziato ad avvertire un fastidio alla schiena. Da qui il suggerimento dello staff medico di allenarsi “senza forzare” e mantenere un ritmo blando. Il resto, come si dice, è cronaca: ieri Kvaratskhelia non riusciva a scattare e pertanto è stato fermato prima di andare incontro a conseguenze ben peggiori.

Il percorso di recupero ha preso il via subito, sulla base di antinfiammatori ed esercizi di allungamento. La speranza del club è che il fastidio possa scomparire nell’arco di 48 ore così ma al momento non vi è alcuna certezza a riguardo. Il Napoli, a Bergamo, dovrà fare a meno di lui. Un duro colpo, alla luce del bottino monstre totalizzato da Kvara in questo primo scorcio della stagione (8 gol e 10 assist in 17 apparizioni).