“E’ un grande colpo”: calciomercato Napoli, Giuntoli ruba la scena

Dopo l’incredibile calciomercato dell’estate scorsa fatto dal Napoli, Cristiano Giuntoli ha ricevuto altri complimenti.

Il Napoli ha fatto il vuoto in campionato. I partenopei, infatti, hanno ben otto punti di distacco sul secondo posto, occupato dal Milan di Stefano Pioli. Tuttavia, grazie ai risultati di questa sera, i partenopei hanno aumentato il proprio vantaggio anche sulle altre big.

La Roma, infatti, ha pareggiato in trasferta contro il Sassuolo, mentre l’Atalanta, in maniera sorprendente, è caduta a Lecce. Il Napoli è atteso adesso dall’ultima ‘fatica’ prima della lunga sosta invernale per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, ovvero alla gara contro l’Udinese di Sottil.

La gara contro i bianconeri sarà difficilissima, ma il Napoli dovrà fare di tutto per cercare di arrivare alla sosta con questo super vantaggio. Questo super inizio di stagione da parte del team partenopeo è sicuramente figlio del super calciomercato effettuato dalla società partenopea l’estate scorsa. I nomi più elogiati sono sicuramente quelli di Kvaratskhelia, Kim, Raspadori e Simeone, ma Cristiano Giuntoli ha ricevuto dei complimenti anche per un altro calciatore.

Calciomercato Napoli, l’ex azzurro Raffaele Sergio si complimenta con Giuntoli: “Mathias Olivera è un grande colpo”

Raffaele Sergio, ex giocatore del Napoli, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’: “Mathias Olivera mi ha veramente sorpreso, è molto bravo. Non conoscevo il calciatore uruguaiano, è un grande colpo, l’ennesimo, messo a segno da Cristiano Giuntoli”.

L’ex terzino partenopeo ha poi concluso il suo intervento: “Napoli? La qualità della rosa è altissima, la vera bravura di Luciano Spalletti è nella gestione sia dei cambi che dello spogliatoio. Il tecnico toscano è riuscito a rendere importanti tutti i calciatori”.