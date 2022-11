Lazio, Sarri nei guai: lo staff medico fa tremare i tifosi, arrivederci al 2023?

La Lazio ha ospitato il Monza allo Stadio Olimpico, ma sui biancocelesti si è abbattuta una tegola non indifferente: lo staff medico fa preoccupare.

La Lazio ha ospitato il Monza allo Stadio Olimpico per questo turno infrasettimanale di Serie A. I biancocelesti sono andati in vantaggio al 69′ grazie al gol segnato da Luka Romero. Ma sulla squadra di Maurizio Sarri si è abbattuta anche una tegola che adesso preoccupa. Ci sono le parole dello staff medico.

Lazio, tegola per Sarri e per i biancocelesti: Lazzari costretto a lasciare il campo, le parole dello staff medico

Gara dolceamara quindi per Maurizio Sarri e la Lazio contro il Monza. I padroni di casa allo Stadio Olimpico hanno conquistato tre punti importanti in ottica classifica di Serie A e hanno rivisto scendere, sul rettangolo di gioco, anche Ciro Immobile. Di nuovo a disposizione dopo l’infortunio. Ma, al tempo stesso, è stata un’altra pedina importante del tecnico ad aver lasciato il campo per problemi fisici.

È arrivata, quindi, una nuova tegola: Manuel Lazzari ha dovuto chiedere il cambio al 27′. Problemi muscolari per lui. Ora però, come riferito da ‘Dazn’, la frase pronunciata dallo staff medico fa preoccupare i sostenitori del club. A maggior ragione in vista del big match da giocare contro la Juventus domenica 13 novembre all’Allianz Stadium. “Ha sentito bucare“, è stato detto in riferimento al polpaccio. Le sue condizioni saranno dunque da rivalutare con attenzione.