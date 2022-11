Napoli, attento ad Ancelotti: vuole Osimhen al Real Madrid

Il grandissimo inzio di stagione del Napoli, di fatto, ha spinto il Real Madrid di Carlo Ancelotti a seguire Osimhen.

Il Napoli, di fatto, ha attuato la prima fuga del campionato. I partenopei, infatti, a prescindere dei risultati di questa sera della Juventus e della Lazio, ha già racimolato ben otto punti di vantaggio dal secondo posto, occupato adesso dal Milan di Stefano Pioli.

Il nuovo allungo è arrivato in questo turno infrasettimanale, dove sembravano scontate sia il successo del Napoli che dei rossoneri. Tuttavia i partenopei sono riusciti a battere l’Empoli, anche se con tanta fatica, mentre il Milan ha pareggiato 0-0 contro la Cremonese di Massimiliano Alvini.

La squadra di Luciano Spalletti, di fatto, sta dominando sia in Italia che in Europa e tra i protagonisti assoluti bisogna inserire sicuramente Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, non è solo il capocannoniere della Serie A, ma è decisivo per tutto il gioco del team partenopeo (vedi il rigore procurato contro l’Empoli). Queste super prestazioni dell’ex Lille non potevano non interessare i club più importanti.

Napoli, Ancelotti vuole portare Victor Osimhen al Real Madrid: i dettagli

Tra le big continentali che si stanno interessando a Victor Osimhen bisogna annoverare anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il nigeriano sarebbe finito nella lista dei desideri per il prossimo mercato di gennaio dell’ex tecnico partenopeo.

L’intento del Real, come riportato sempre dal quotidiano iberico, sarebbe quello di trovare un calciatore che possa dare una mano a Benzema. Oltre ad Osimhen, Carlo Ancelotti avrebbe individuato come possibile obiettivo di mercato anche Leao, con quest’ultimo favorito visto il contratto in scadenza con il Milan nel 2024.