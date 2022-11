“Ne siamo convinti”: Udinese-Napoli, avvertimento netto per Spalletti

Napoli-Udinese, per Spalletti arriva un importante avvertimento: il giocatore è convinto che domani succederà

Siamo alle battute finali di questo 2022 di campionato. Il Napoli scenderà in campo domani alle 15:00 con l’obiettivo di salutare il Maradona con un’altra vittoria.

All’impianto di Fuorigrotta arriva l’Udinese, una squadra che non è nel suo miglior periodo dopo aver iniziato da vera rivelazione. Sottil aveva messo in fila una serie di risultati molto positivi, fra cui anche le importanti vittorie contro Roma e Inter, poi però il cammino si è interrotto. Nel recente turno infrasettimanale non è andata oltre l’1-1 contro lo Spezia.

Nonostante questo, però, l’Udinese resta una squadra molto difficile da affrontare e per questo il Napoli, che vive un momento straordinario, non deve sottovalutarlo. Anche perché ancora non ci sarà Kvaraskhelia, ed è sempre un’assenza importante. Probabilmente lo sostituità Elmas. Ma intanto da Udine arriva un importante avvertimento per la squadra di Spalletti.

Napoli-Udinese, il difensore non ha dubbi

L’Udinese sta facendo a meno di un calciatore importante praticamente da inizio campionato: è Adam Masina, rientrato in Italia dopo tanti anni in Inghilterra. Si è infortunato al ginocchio e si rivedrà in campo soltanto nel 2023. Intervenuto durante un evento al Cividale del Friuli, il difensore ha voluto lanciare un messaggio ai loro prossimi avversari.

Masina infatti è pronto a scommettere che la sua squadra andrà al Maradona con un’idea molto chiara e precisa nella testa: “Sarà un’altra grande sfida, speriamo di raccogliere punti. Noi siamo convinti di andare a Napoli e fare la nostra performance”. Insomma, l’Udinese proverà a far di tutto per fermare la corsa degli azzurri e magari rovinare il cammino di Osimhen e compagni.